Takvim CHP'deki hortumu rakamlarla açıklıyor! Halk TV'ye 779.2 milyon, Tele 1'e 33.7 milyon... "Baba Ocağı" dediler incir ağacı diktiler
CHP'de mutlak butlan sonrası lağım patladı... Musluğu kesilen fondaşların, Özgür Özel döneminde Genel Merkez'i hortuma bağladığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu yönetiminin tespitlerine göre, CHP kasasından Halk TV'ye 779.2 milyon TL, TELE 1'e 33.7 milyon TL ve TELE 2'ye 3 milyon TL ödeme yapıldı. Şubat 2025'te kurulan ve 2500 takipçisi bulunan 'Baba Ocağı' isimli merdiven altı siteye aylık 5 milyon, yıllık 60 milyon TL verildi. Burhanettin Bulut ve İBB'nin koordinesinde yapay zeka destekli 34 bin hesaplık troll ağı kurulduğu belirtildi. Bu ağa yüklü ödemeler yapıldığı ifade edildi.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası başlayan arınma operasyonu, fondaş medyaya uzandı.
"Satılık kalemler" ve "fonlananlar" dosyasını açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaptığı grup toplantısında "Parayla alınıp satılan TV kanallarının önüne geçeceğim" diyerek bombanın pimini çekti.
KILIÇDAROĞLU HALK TV'YE: PARAYLA ALINIP SATILAN TV KANALI
Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ana odağında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV var idi. Bay Kemal, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın" dedi.
TV'LERE, GAZETELERE, TROLLERE ASTRONOMİK ÖDEME
Bu sözler sonrası Özgür Özel'in fon hattı rakamlarla deşifre oldu. Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özel döneminde bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara CHP'nin kasasından yüklü miktarda ödeme yapıldığı tespit edildi.
Tespiti "İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirilen Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı değerlendirilirken, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den bu durumu doğrulayan bir açıklama geldi.
Öztürkmen, "38. Olağan Kurultay'ın parayla, tehditle, vaatle sakatlanmasına sebep olup parti yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş" açıklamasında bulundu.
Tartışmalar sürerken CHP kasasından hangi televizyonun ne kadar aldığı, merdiven altı haber sitelerine yapılan düzenli ödemeler ve İBB merkezli troll ağı deşifre oldu.
CHP KASASINDAN HALK TV'YE 779.2 MİLYON TL
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, Enver Aysever'in yayınında "Bunlar resmi bilgiler" diyerek fon tablosunu sıraladı.
Sahibi Londra'da firari durumda olan ve Ekrem İmamoğlu güdümünde yayınlar yapan Halk TV'nin CHP kasasından tamı tamına 779 milyon 220 bin lira para aldığı öğrenildi.
TELE 1'E 33 MİLYON, TELE 2'YE 3 MİLYON LİRA...
Ekrem İmamoğlu ile birlikte "siyasi casusluk" soruşturmasında tutuklanan Merdan Yanardağ'ın TELE 1'ine 33 milyon 700 bin lira verildiği ifade edildi.
TELE 1'e kayyum atanıp TMSF'ye devredilmesi sonrası kurulan TELE 2 de CHP kasasından nasibini aldı. Fondaş kanala 3 milyon lira ödeme yapıldığı belirtildi.
"BABA OCAĞI" DEYİP CHP'NİN OCAĞINA İNCİR AĞACI DİKENLER
Genel Merkez saymanlarının tespit ettiği ödeme tablosundan çok çarpıcı bir detay yer alıyor.
MERDİVEN ALTI SİTEYE AYLIK 5 MİLYON, YILLIK 60 MİLYON LİRA
Şubat 2025'de kurulan ve Temmuz 2026 itibariyle sadece ve sadece 2559 takipçisi bulunan "Baba Ocağı" isimli merdiven altı mecranın CHP kasasından aylık 5 milyon lira ödeme aldığı öğrenildi.
Mezkur siteye düzenli olarak yapılan ödemelerle yıllık 60 milyon liranın buharlaştırıldığı söyleniyor.
CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medyadaki troll ağlarına da değindi. Organize hareket eden ve Burhanettin Bulut ile İBB'nin koordine ettiği troll hesaplara yüklü miktarda paralar verildiğini söyledi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ 34 BİN HESAPLIK TROLL AĞI
Ödemelerin belirli şirketler ve kişiler üzerinden yapıldığını dile getiren Fırat, "2 milyon data üzerinden yaptığımız analizde 34 bin hesap, 201 kişilik gruplara ayrılmış, yapay zeka desteğiyle kişileri belirleyen küfür etmeye dayalı algoritma üretilmiş. Bunu da Burhanettin Bulut başkanlığında İBB üzerinden yapıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Fırat, "Hain Kemal" sloganını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ekipleri ürettiğini dile getirdi.