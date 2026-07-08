Takvim CHP'deki hortumu rakamlarla açıklıyor! Halk TV'ye 779.2 milyon, Tele 1'e 33.7 milyon... "Baba Ocağı" dediler incir ağacı diktiler

CHP'de "mutlak butlan" sonrası başlayan arınma operasyonu, fondaş medyaya uzandı. "Satılık kalemler" ve "fonlananlar" dosyasını açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de yaptığı grup toplantısında "Parayla alınıp satılan TV kanallarının önüne geçeceğim" diyerek bombanın pimini çekti.

KILIÇDAROĞLU HALK TV'YE: PARAYLA ALINIP SATILAN TV KANALI Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ana odağında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV var idi. Bay Kemal, "Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın" dedi. TV'LERE, GAZETELERE, TROLLERE ASTRONOMİK ÖDEME Bu sözler sonrası Özgür Özel'in fon hattı rakamlarla deşifre oldu. Takvim.com.tr'nin Genel Merkez'e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özel döneminde bazı TV kanallarına, gazetelere ve troll hesaplara CHP'nin kasasından yüklü miktarda ödeme yapıldığı tespit edildi.

Tespiti "İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirilen Bülent Kuşoğlu'nun yaptığı değerlendirilirken, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den bu durumu doğrulayan bir açıklama geldi.



Öztürkmen, "38. Olağan Kurultay'ın parayla, tehditle, vaatle sakatlanmasına sebep olup parti yönetimini ele geçiren grup, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine algı yaratmak için de her türlü girişime başvurmuş" açıklamasında bulundu.

Böylelikle Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun fondaş medyaya yaptığı ödemeler CHP Genel Merkez'i tarafından tescillendi. Genel Merkez'e yakın kaynaklar dağıtılan fonların "Kılıçdaroğlu'nu karalama bütçesi" olarak niteledi.