Başkan Erdoğan ve Starmer imzaları attı: Londra-Ankara hattında savunma anlaşması

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelirken İngiltere ile Türkiye stratejik bir savunma anlaşmasına imza attı.

Başkan Erdoğan Starmer ile bir araya geldi, Fotoğraflar: AA

TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI

Londra merkezli Middle East Eye'ın İngiliz kaynaklara atıf yaptığı habere göre anlaşma her iki ülkeyi de yakın bir iş birliği ile bağlayacak.

Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre söz konusu anlaşma, her iki ülkenin de savunma alanındaki her konuda birbirlerini desteklemesini, kendi savunma sanayilerinde iş birliği yapmasını, terörle mücadeleyi, hibrit tehditleri ve siber güvenliği de kapsamasını zorunlu kılıyor. Yetkililer anlaşmanın kapsamlı olacağını belirtmişti.