Başkan Erdoğan ve Starmer imzaları attı: Londra-Ankara hattında savunma anlaşması
Türkiye ve İngiltere her iki ülkeyi savunma ve siber güvenlik alanında birbirine bağlayacak kapsamlı bir anlaşma imzaladı. Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Starmer'ı kabul etti. İki lider savunma anlaşmasını imzalarken anlaşmanın detayları gizli tutuldu.
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için liderler Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelirken İngiltere ile Türkiye stratejik bir savunma anlaşmasına imza attı.
TÜRKİYE VE İNGİLTERE ARASINDA SAVUNMA ANLAŞMASI
Londra merkezli Middle East Eye'ın İngiliz kaynaklara atıf yaptığı habere göre anlaşma her iki ülkeyi de yakın bir iş birliği ile bağlayacak.
Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre söz konusu anlaşma, her iki ülkenin de savunma alanındaki her konuda birbirlerini desteklemesini, kendi savunma sanayilerinde iş birliği yapmasını, terörle mücadeleyi, hibrit tehditleri ve siber güvenliği de kapsamasını zorunlu kılıyor. Yetkililer anlaşmanın kapsamlı olacağını belirtmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE STARMER İMZALARI ATTI
Erdoğan, ikili temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Kabulün ardından Başkan Erdoğan ve Starmer, ikili anlaşmalara imza attı.
Söz konusu anlaşmanın Fransa ve Yunanistan arasında 2021'de imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla aynı mahiyette olduğu belirtildi. Söz konusu anlaşma karşılıklı bir savunma şartı içeriyordu. Ancak kaynaklar, Türkiye ile İngiltere arasındaki belgenin benzer bir şart içerip içermediği konusunda bilgi vermekten kaçındı.
ANLAŞMANIN DETAYLARI GİZLİ KALACAK
Kaynaklar, hükümlerin hassasiyetini vurgulayacak şekilde, Ankara ve Downing Street'in belgenin metnini yayımlamasının beklenmediğini belirtti.
Türkiye ve İngiltere, nisan ayında "iki ülke arasında NATO müttefikleri ve stratejik ortaklar olarak diyalog ve iş birliğini güçlendirmeyi" amaçlayan bir Stratejik Ortaklık Çerçevesi imzalamıştı.
Türkiye ve İngiltere Ankara'nın geçtiğimiz mart ayında ise milyarlarca dolarlık bir anlaşmayla Eurofighter Typhoon savaş jetleri satın alma kararının almıştı.