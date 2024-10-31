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Lincoln geri dönüyor

Fenerbahçe’nin geçen sezon Bragantino’ya kiraladığı Brezilyalı Lincoln 31 Aralık’ta Sarı-Lacivertli takıma geri dönecek. Fener’de sol bekte de görev yapabilen yıldız ismin kadroda tutulup tutulmayacağı merak konusu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Lincoln geri dönüyor

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Fenerbahçe'nin Şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique'nin kontratı 31 Aralık'ta sona erecek. Yıldız futbolcu bu tarihin ardından Fenerbahçe'ye geri dönecek. Brezilya ekibiyle çıktığı 43 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Lincoln ile ilgili nasıl bir karar alacağı merak konusu. 10 numaranın yanı sıra sol bekte de görev yapabilen ve Sarı-Lacivertli takımda da bu mevkide kullanılan Lincoln'ün bu bölgedeki eksiklik nedeniyle takımda tutulma ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında.

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