CHP'li Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlatıldı... Gözaltına alındı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Ertürk gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, söz konusu ifadeler nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
Ertürk gözaltına alındı.
SONRAKİ HABER
Bakan Gürlek suçla mücadele kararlılığını vurguladı
ÖNCEKİ HABER
Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel