Bakan gürlek suçla mücadele kararlılığını vurguladı: "Hiçbir yapının dokunulmazlığı yok"

Türkiye genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden yapılara yönelik operasyonlar kesintisiz devam ederken, Adalet Bakanlığı cephesinden kritik mesajlar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'deki açıklamasında, devletin suç odaklarına karşı yürüttüğü mücadelenin sınırlarını ve kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koydu. Gürlek, hangi kisve altında olursa olsun halkın huzurunu kaçıran ve yasaları çiğneyen hiçbir yapının cezasız kalmayacağını ifade etti.

Bakan Gürlek'ten kararlılık mesajı

İNANÇ İSTİSMARI YAPAN ODAKLARA GEÇİT YOK

Mücadelenin sadece sokaktaki asayiş olayları ya da organize suç çeteleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, dini değerlerin arkasına saklanan yapılara da işaret etti. Vatandaşların temiz dini duygularını sömürerek finansal ya da siyasal menfaat elde etmeye çalışan odakların bizzat hedefte olduğunu belirten Gürlek, inanç istismarı üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir oluşuma asla göz açtırılmayacağını vurguladı.