Bakan gürlek suçla mücadele kararlılığını vurguladı: "Hiçbir yapının dokunulmazlığı yok"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber’e yaptığı özel açıklamada Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelesindeki kararlı duruşunu vurguladı. Bakan Gürlek, kimliğine bakılmaksızın tüm çetelerle ve özellikle dini duyguları istismar ederek haksız kazanç sağlayan yapılarla mücadelenin tavizsiz süreceğini belirterek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen yargı sürecini bu kararlılığın somut örneği olarak gösterdi.
Türkiye genelinde huzur ve güvenliği tehdit eden yapılara yönelik operasyonlar kesintisiz devam ederken, Adalet Bakanlığı cephesinden kritik mesajlar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'deki açıklamasında, devletin suç odaklarına karşı yürüttüğü mücadelenin sınırlarını ve kırmızı çizgilerini net bir şekilde ortaya koydu. Gürlek, hangi kisve altında olursa olsun halkın huzurunu kaçıran ve yasaları çiğneyen hiçbir yapının cezasız kalmayacağını ifade etti.Bakan Gürlek'ten kararlılık mesajı
İNANÇ İSTİSMARI YAPAN ODAKLARA GEÇİT YOK
Mücadelenin sadece sokaktaki asayiş olayları ya da organize suç çeteleriyle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, dini değerlerin arkasına saklanan yapılara da işaret etti. Vatandaşların temiz dini duygularını sömürerek finansal ya da siyasal menfaat elde etmeye çalışan odakların bizzat hedefte olduğunu belirten Gürlek, inanç istismarı üzerinden haksız kazanç sağlayan hiçbir oluşuma asla göz açtırılmayacağını vurguladı.
ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ ÖRNEĞİ VE KARARLILIK MESAJI
Yargı süreçlerinin her bir dosya özelinde büyük bir titizlikle takip edildiğini kaydeden Bakan Gürlek, devam eden somut soruşturmalara değindi. Alihan Kuriş suç örgütü hakkındaki hukuki süreci bu mücadelenin en açık örneklerinden biri olarak gösteren Gürlek, kutsal değerlerin suç faaliyetlerine kalkan yapılamayacağını, adaletin ve devletin gücü karşısında hiçbir yapının dokunulmazlık zırhına sahip olmadığını belirterek mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi.