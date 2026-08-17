Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk itirafı: "Her an birbirimizi özlüyoruz"
Hayatında yeni bir sayfa açan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Aralarındaki güçlü bağı gizlemeyen Nasuhoğlu, "Her an birbirimizi özlediğimiz bir ilişkideyiz" diyerek sevgilisine olan aşkını haykırdı.
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Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile birlikte önceki gün Etiler'deydi.
DEĞİŞİKLİĞİN ARDINDAKİ SEBEP
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre saçlarını kestirmesiyle dikkat çeken Deniz, "Saçlarımda bir değişiklik yaptım. Hayatımda değişiklik yaptığım bir dönemdeyim. Eski enerjiler de gitsin istedim" yanıtını verdi.
SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER
Tatil planları sorulan Deniz, artık işlerine odaklandığını belirterek, "Birkaç sürprizim var. Zaten yine konuşuyor oluruz" dedi.
"HER AN BİRBİRİMİZİ ÖZLEDİĞİMİZ BİR İLİŞKİDEYİZ"
İlişki hakkındaki sorulara Nasuhoğlu, "Her an birbirimizi özlediğimiz bir ilişkideyiz. Umarım herkese nasip olur." dedi.
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin