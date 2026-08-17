Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk itirafı: "Her an birbirimizi özlüyoruz"

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Birkan Nasuhoğlu (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DEĞİŞİKLİĞİN ARDINDAKİ SEBEP

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre saçlarını kestirmesiyle dikkat çeken Deniz, "Saçlarımda bir değişiklik yaptım. Hayatımda değişiklik yaptığım bir dönemdeyim. Eski enerjiler de gitsin istedim" yanıtını verdi.