Örgütten ByLock benzeri uygulama: Glooper! Almanya'daki 70 milyon euroluk merkez üssü... Bakan Mustafa Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 17 ilde düzenlenen operasyonla ilgili çarpıcı detayları açıkladı. Örgüt üst yönetiminin FETÖ’nün ByLock’una benzer şekilde “Glooper” adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığı, üç kademeli doğrulama sistemiyle çalışan uygulamanın yanı sıra Almanya’nın Köln kentinde 70 milyon euroluk dev bir merkez inşa edilerek faaliyetlerin yurt dışına taşınmasının planlandığı ortaya çıktı.
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen titiz takip ve kararlı mücadele neticesinde, din istismarı üzerinden rant sağlayan kirli yapılanmaya ağır darbe indirildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen nokta operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden, örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ TAKTİĞİ GİZLİ YAZILIM DEŞİFRE EDİLDİ
2016 yılında yapının başına geçen Alihan Kuriş dönemiyle birlikte devasa boyutlara ulaşan şüpheli para hareketleri ve mal varlığı artışları güvenlik güçlerinin takibine takıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konu hakkında açıklamalarda bulundu.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasına değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bu kapsamda bir operasyon düzenlediklerini anımsattı.
Bakan Çiftçi, operasyona yönelik şu ifadeleri kullandı: "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.
Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı?"
Daha sonra Bakan Çiftçi, örgüt üst yönetiminin kullandığı FETÖ benzeri taktikleri detaylandırdı.
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Yeni Nesil ByLock 'Glooper': Tıpkı FETÖ'nün hıyanet ağı ByLock gibi, bu yapının da üst yönetim kademesinde 'Glooper' adlı gizli bir haberleşme yazılımı kullandığı ortaya çıkarıldı.
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Üç Kademeli Şifreleme: Kripto uygulamanın, yetkisiz erişimi engellemek adına üst düzey yöneticiler tarafından üç kademeli doğrulama sistemiyle çalıştırıldığı tespit edildi.
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70 Milyon Euroluk Yurt Dışı Planı Suya Düştü: Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon euro değerinde devasa bir merkez inşa eden örgütün, tüm operasyonel faaliyetlerini yurt dışına kaydırma hazırlığı devletin zamanında müdahalesiyle çökertildi.
Bakan Çiftçi: "Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var.
Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok."
KÖLN'DE İNŞA EDİLEN DEV TESİS
Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi.
Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon euroluk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.
17 BİN 763 METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP
Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor.
Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.
Temel atma törenine VIKZ Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcileri katılmıştı.
Dev kompleksin finansmanının üye katkıları, bağışlar ve kredilerle sağlandığı belirtiliyor.