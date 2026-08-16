Örgütten ByLock benzeri uygulama: Glooper! Almanya'daki 70 milyon euroluk merkez üssü... Bakan Mustafa Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen nokta operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden, örgüt elebaşı Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasına değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bu kapsamda bir operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Bakan Çiftçi, operasyona yönelik şu ifadeleri kullandı: "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor.

Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı?"