5. Tedavi başta olmak üzere sağlık hizmetlerine erişim ile ilaca ulaşım süreçleri kolaylaştırıldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi ve e-Reçete uygulamaları hizmeti hızlandırdı. Tedaviye erişimde ve ilaca ulaşmada uzun kuyruklar tarih oldu. 6. 1 Mayıs, 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla yeniden resmî tatil ilan edildi. Ücretli resmî tatil niteliği kazandı. Çalışanların sendikal etkinliklere katılmalarının önündeki hukuki engel kaldırıldı.

7. Maden sektöründe yer altı çalışanlarının şartları iyileştirildi. Çalışma süreleri günlük 7,5 saat, haftalık 37,5 saatle sınırlandırıldı. Ücretlerinin asgari ücretin iki katından az olamayacağı kararlaştırılırken, erken emeklilik imkânları güçlendirildi. 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2012 yılında çıkarılan ilk müstakil kanun oldu. İşverenlere risk değerlendirmesi yapma, acil durum planı hazırlama ve çalışanlara eğitim verme yükümlülüğü getirildi. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu hâle geldi. 9. 2012 yılında kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendikal mevzuatta köklü değişiklikler gerçekleştirildi. Yeni düzenleme ile dağınık yapı tek kanun altında toplandı. 10. Kamu kurumlarında görev yapan kadın personelin başörtüsü nedeniyle karşılaştığı kısıtlamalar, 2013 yılında yapılan düzenlemelerle kaldırıldı. Düzenleme, kamu hizmetine giriş ve çalışma sürecinde başörtüsü kullanan kadınların görev yapabilmelerinin önünü açtı.

11. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sendika üyeliği ve üyelikten çekilme işlemlerinde noter şartına son verildi. Yeni sistemle birlikte üyelik işlemleri e-Devlet altyapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilir hâle geldi. 12. Sendikal örgütlenmenin yaygınlaştırılması için çok sayıda yasal ve idari düzenleme yapıldı. Kamu görevlilerinin sendikalaşma oranı 2002 Temmuz ayında yüzde 47,94 seviyesindeyken, 2026 Temmuz ayında yüzde 77,96'ya yükseldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamındaki çalışan sayısı da arttı. 13. 2010 yılında Anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındı. Kamu İşveren Heyeti ile yetkili memur konfederasyonları arasında iki yılda bir toplu sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlandı. 14. 2016 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin cuma namazını rahatlıkla eda edebilmesine yönelik idari düzenleme yapıldı. 15. 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin önemli bir bölümü sürekli işçi kadrolarına geçirildi. Yaklaşık 900 bin çalışan sürekli işçi statüsüne geçme hakkı elde etti.

16. Kamu kurumlarında mevsimlik ve geçici statüde çalışan işçilerin çalışma süreleri uzatıldı ve çalışma dönemleri genişletildi. İhtiyaç duyulan kurumlarda sürekli işçi kadrolarına geçiş imkânı tanındı. 17. 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle yüz binlerce sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişi sağlandı. Aynı kurumda farklı statülerde çalışan personel arasındaki uygulama farklılıkları azaltıldı. 18. Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının geliştirilmesine yönelik çeşitli eylem planları ve genelgeler uygulamaya konuldu. Tarım bölgelerinde geçici yerleşim alanlarının altyapısı iyileştirildi. Mevsimlik işçilerin çocuklarının eğitim hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı. 19. Kovid-19 salgını döneminde istihdam kayıplarını önlemek amacıyla iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesine geçici sınırlamalar getirildi. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının kapsamı genişletildi. Nakdi ücret desteği ile ücretsiz izne ayrılan çalışanlara gelir desteği sağlandı. 20. 2022 yılından itibaren asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri sona erdi.