İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı

Siyah-beyazlıların transfer döneminde yıldız oyuncuyla ilgilenebileceği öne sürülse de bu iddia Beşiktaş cephesinin daha önce yaptığı açıklamalarla örtüşmüyor.

Haberde Brahim Diaz için olası talipler arasında Beşiktaş'ın da adı geçti.



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Brahim Diaz'ın transfer edileceğine yönelik haberleri açık şekilde yalanlamış ve kulübün oyuncu için herhangi bir çalışma yürütmediğini belirtmişti.

Bu nedenle İspanyol basınında Beşiktaş'ın yeniden adaylar arasında gösterilmesi, şu aşamada doğrulanmış bir transfer görüşmesi anlamına gelmiyor.