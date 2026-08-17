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İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı

Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ın geleceğiyle ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fichajes, İspanyol devinin 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yeniden değerlendirdiğini ve ayrılık seçeneğini masaya aldığını öne sürdü. Beşiktaş da olası adresler arasında gösterildi ancak siyah-beyazlılar daha önce Brahim Diaz iddialarını yalanlamıştı.

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İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı

Real Madrid'de Brahim Diaz'ın geleceği yeniden tartışma konusu oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, kadro planlaması kapsamında Faslı futbolcunun durumunu yeniden değerlendirmeye başladı.

Fichajes'in iddiasında, oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de seçenekler arasında bulunduğu belirtildi.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı-2
BEŞİKTAŞ İSMİ YENİDEN ORTAYA ATILDI

Haberde Brahim Diaz için olası talipler arasında Beşiktaş'ın da adı geçti.

Siyah-beyazlıların transfer döneminde yıldız oyuncuyla ilgilenebileceği öne sürülse de bu iddia Beşiktaş cephesinin daha önce yaptığı açıklamalarla örtüşmüyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı-3
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Brahim Diaz'ın transfer edileceğine yönelik haberleri açık şekilde yalanlamış ve kulübün oyuncu için herhangi bir çalışma yürütmediğini belirtmişti.

Bu nedenle İspanyol basınında Beşiktaş'ın yeniden adaylar arasında gösterilmesi, şu aşamada doğrulanmış bir transfer görüşmesi anlamına gelmiyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı-4
REAL MADRİD'İN KARARI BEKLENİYOR

Brahim Diaz'ın Real Madrid'deki geleceği konusunda son kararı kulübün vereceği ifade ediliyor.

2026 yaz transfer döneminde kadrosunu şekillendiren İspanyol ekibinde oyuncunun ayrılığına karar verilmesi halinde yeni bir transfer süreci başlayabilir.

Ancak Beşiktaş ile Brahim Diaz arasında şu an için doğrulanmış bir temas bulunmuyor.

İspanyollar duyurdu! Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı-5
Brahim Diaz, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Deportivo karşısında kazandığı Teresa Herrera maçında uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

Oyuncunun sezon öncesindeki performansına rağmen geleceğiyle ilgili kararın transfer döneminin ilerleyen bölümünde netleşmesi bekleniyor.

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