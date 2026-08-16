Emevi Camii'nde namaz zamanı... 14 yıl önceki tarihi sözler gerçek oluyor: Başkan Erdoğan Şam ziyareti yine gündemde!

Baas rejiminin zulmünden kaçan milyonlarca mazluma kucağını açan Türkiye, Suriye politikasında tarihi bir dönüm noktasına imza atıyor. Yıllardır tavizsiz bir şekilde sürdürülen kararlı liderlik sayesinde Şam'da kazanan Türkiye ve kardeş Suriye halkı oldu.

Türkiye ile Suriye arasındaki dikkat çeken gelişme, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'yi ziyaret etmesini temenni ettiğini belirterek, söz konusu ziyaretin daha önce de planlandığını ancak bölgedeki savaş nedeniyle gerçekleştirilemediğini söyledi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİR ŞAM AŞIĞIDIR"

Yılmaz, bu temasın bölge dengelerini yeniden inşa edeceğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adeta bir Şam aşığı olduğunu belirten Büyükelçi Yılmaz, "Herkes şunu bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir Şam aşığıdır. Ve Emevi Camii'nde namaz kılmaktan daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek çok az şey olabilir şu an için dünyada.

O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gelmeyi çok istiyor. Gerçekten Şam halkıyla, Şam milletiyle, Şam devletiyle, Şam'ın kültürüyle karşılaşmayı ve buraya ziyaret etmeyi gerçekten belki de şu anda dünyada her şeyden daha fazla istiyor." ifadeleriyle ziyaretin manevi boyutuna dikkat çekti.