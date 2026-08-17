Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de nakliye kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 3 kişinin kardeş olduğu ortaya çıktı.



Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Kamyon hafif ticari araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.