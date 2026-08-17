Özgür Özel CHP'nin üyelerine göz dikti! "Kurultaya kadar onları geçelim" talimatı

CHP'nin il başkanlıklarını talan edip meclis grubu kasasını boşaltan, sosyal medya hesaplarını da gasp ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin CHP içerisine yönelik provokatif hamleleri devam ediyor. Yeni Parti'de kuruluş kurultayının tarihi konusunda ekim ayı işaret ediliyor. Kurultayı gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefleyen parti yönetiminin, gözünü CHP'li mevcut üyelere diktiği öğrenildi. Ekim ayına kadar CHP'nin üye sayısı geride bırakılarak, muhalif seçmenler üzerinde "Yeni CHP biziz" algısı oluşturulmaya çalışılacak.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu. (Fotoğraflar: AA, İHA) ÖRGÜTLERE TALİMAT GİTTİ Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere Yeni Partili kurmayların il-ilçe başkanlarıyla yoğun temasta olduğu, üye katılımlarını artırabilmek için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Genel merkezden il-ilçe başkanlarına "Kuruluş kurultayına kadar CHP'nin üye sayısını geçelim, üye katılımlarına yoğun mesai harcayalım" talimatı verildiği iddia ediliyor.