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Altı Üstü İstanbul'da sürpriz aşk: Emir ve Naz arasında ilk adım atılıyor

Esra'nın itirafıyla sarsılan dengeler ve Naz ile Emir'in sürpriz yakınlaşması Altı Üstü İstanbul'un 10. bölümüne damga vuruyor. Uzay'ın hamlesiyle köşeye sıkışan Emir, zorlu bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

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Altı Üstü İstanbul'da sürpriz aşk: Emir ve Naz arasında ilk adım atılıyor

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, onuncu bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankar'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz aşk: Emir ve Naz arasında ilk adım atılıyor-3

GEÇMİŞLE ACI YÜZLEŞME

Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 10.bölüm fragmanı yayınlandı

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz aşk: Emir ve Naz arasında ilk adım atılıyor-4

YENİ İLİŞKİ DİNAMİĞİ

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz.

İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.

Altı Üstü İstanbul'da sürpriz aşk: Emir ve Naz arasında ilk adım atılıyor-5

KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Video Oynatma İkonu ''Kararını ver! Naz mı, yoksa kardeşinin geleceği mi?''

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