İngiltere'de eski Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından geçtiğimiz ay göreve gelen Andy Burnham, kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olarak tanıtan biriyle yazıştı. Burnham ile Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olduğunu iddia eden kişi arasındaki irtibat, İngiliz yetkililer bağlantının sahte olduğundan şüphelenmeye başlayana kadar devam etti.

Politico'daki habere göre Başbakanlık Ofisi ulusal güvenlik gerekçesiyle olaya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, konuya yakın kaynaklar Başbakan'ın görevine başladıktan sonra "birkaç mesaj" attığını ancak bu görüşmelerin "hiçbir önemi olmadığını" savundu.

Susie Wiles

WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ ALARMA GEÇTİ

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği, yaşanan olayın ardından olası bir güvenlik ihlali gerekçesiyle Beyaz Saray ile doğrudan iletişime geçti. İngiliz hükümeti kanadında, Susie Wiles'ın telefonunun yeniden hacklenmiş olabileceğine dair ciddi endişeler yaşandı. Konuya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi bir yorum yapılmadı.