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Londra-Washington hattında alarm! İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a sahte mesaj tuzağı

Londra'yı ayağa kaldıran güvenlik skandalında siber korsanlar bu kez İngiltere Başbakanlık makamına sızdı. Göreve yeni başlayan Başbakan Andy Burnham’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağ kolu Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’ın adını kullanan bir dolandırıcıyla mesajlaştığı ortaya çıktı. Olayın ardından İngiliz istihbaratı ve Washington Büyükelçiliği kırmızı alarma geçerken, Londra ve Beyaz Saray hattında olası bir dinleme ile veri sızıntısına karşı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Londra-Washington hattında alarm! İngiltere Başbakanı Andy Burnham'a sahte mesaj tuzağı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın adını kullanan bir dolandırıcıyla mesajlaştığı ortaya çıktı.

İngiltere'de eski Başbakan Keir Starmer'ın istifasının ardından geçtiğimiz ay göreve gelen Andy Burnham, kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olarak tanıtan biriyle yazıştı. Burnham ile Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olduğunu iddia eden kişi arasındaki irtibat, İngiliz yetkililer bağlantının sahte olduğundan şüphelenmeye başlayana kadar devam etti.

Andy BurnhamAndy Burnham

Politico'daki habere göre Başbakanlık Ofisi ulusal güvenlik gerekçesiyle olaya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, konuya yakın kaynaklar Başbakan'ın görevine başladıktan sonra "birkaç mesaj" attığını ancak bu görüşmelerin "hiçbir önemi olmadığını" savundu.

Susie Wiles Susie Wiles

WASHINGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ ALARMA GEÇTİ
İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği, yaşanan olayın ardından olası bir güvenlik ihlali gerekçesiyle Beyaz Saray ile doğrudan iletişime geçti. İngiliz hükümeti kanadında, Susie Wiles'ın telefonunun yeniden hacklenmiş olabileceğine dair ciddi endişeler yaşandı. Konuya ilişkin Beyaz Saray tarafından herhangi bir yorum yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl da ABD'de senatörler, valiler ve iş insanları kendisini Wiles olarak tanıtan bir kişiden gelen arama ve mesajlar almış, ardından Beyaz Saray ile FBI geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Wiles'ın o dönem yakın çevresine telefonundaki rehberin hacklendiğini söylediği basına yansımıştı.

MESAJLARIN İÇERİĞİ GİZLİ TUTULUYOR

Burnham ile sahte yetkili arasında geçen görüşmelerin ne zaman gerçekleştiği ve içeriğinde nelerin yer aldığı gizli tutuluyor.

20 Temmuz'da Başbakanlık koltuğuna oturan Andy Burnham'ın Keir Starmer'ın yerini alacağı, 18 Haziran'daki Makerfield ara seçimlerini kazandığı andan itibaren kesinleşmişti.

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