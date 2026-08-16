Galatasaray transfer için Fenerbahçe'yi bekliyor! Rakip Roma

Malick Fofana Lyon'da forma giyiyor

ROMA'DAN 40 MİLYON EURO + BONUS

Tuttomercato'nun haberine göre Roma, Malick Fofana transferi için ciddi bir adım attı. İtalyan ekibi, Lyon'a 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Bu teklif transfer yarışında Roma'yı güçlü bir konuma getirirken Galatasaray'ın da Fofana için devreye girmesiyle süreç açık kalmaya devam ediyor.