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Galatasaray transfer için Fenerbahçe'yi bekliyor! Rakip Roma

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lyon forması giyen Malick Fofana’yı gündemine aldı. Tuttomercato’nun haberine göre Roma, 21 yaşındaki Belçikalı kanat için Lyon’a 40 milyon euro ve bonuslar teklif ederken sarı-kırmızılılar oyuncuya daha yüksek maaş sunmaya hazır.

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Galatasaray transfer için Fenerbahçe'yi bekliyor! Rakip Roma

Transfer döneminin kalan bölümünde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol kanat için rotasını Fransa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların gündemine Lyon forması giyen Malick Fofana geldi. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu için İtalya'dan Roma da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Malick Fofana Lyon'da forma giyiyorMalick Fofana Lyon'da forma giyiyor

ROMA'DAN 40 MİLYON EURO + BONUS

Tuttomercato'nun haberine göre Roma, Malick Fofana transferi için ciddi bir adım attı. İtalyan ekibi, Lyon'a 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Bu teklif transfer yarışında Roma'yı güçlü bir konuma getirirken Galatasaray'ın da Fofana için devreye girmesiyle süreç açık kalmaya devam ediyor.

Galatasaray Malick Fofana ile ilgileniyorGalatasaray Malick Fofana ile ilgileniyor

GALATASARAY MAAŞTA ÖNE GEÇMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Fofana transferindeki önemli kozlarından biri oyuncuya sunulacak sözleşme şartları. Habere göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcuya Roma'dan daha yüksek bir maaş sunmaya hazır olduğunu gösterdi. Galatasaray böylece oyuncu tarafında avantaj sağlayarak transfer yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

Galatasaray, Malick Fofana için Fenerbahçe - Lyon maçları sonrası teklifte bulunacakGalatasaray, Malick Fofana için Fenerbahçe - Lyon maçları sonrası teklifte bulunacak

FENERBAHÇE MAÇLARI BEKLENECEK

Malick Fofana transferinin zamanlamasında Lyon'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı maçlar da önemli rol oynayabilir. İtalyan basınında yer alan haberde Galatasaray'ın, transfer sürecinde Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinin tamamlanmasını beklemeye hazır olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fofana dosyasını açık tutmaya devam edecek.

Malick Fofana'yı Roma da istiyorMalick Fofana'yı Roma da istiyor

TRANSFER YARIŞI AÇIK

Lyon'un masasında Roma'dan gelen 40 milyon euro ve bonuslar içeren teklif bulunuyor. Buna karşın Galatasaray'ın da oyuncu için devreye girmesi ve maaş konusunda güçlü bir paket hazırlamaya hazır olması nedeniyle transfer yarışının henüz sonuçlanmadığı belirtiliyor.

Malick Fofana'nın 2028'e kadar kontratı varMalick Fofana'nın 2028'e kadar kontratı var

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Malick Fofana'nın Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Bu rakam oyuncunun piyasa değeri olurken Roma'nın Lyon'a sunduğu teklif 40 milyon euro ve bonuslardan oluşuyor.

Galatasaray eski yıldızını istiyor! Transfer için 20 milyon euroGalatasaray eski yıldızını istiyor! Transfer için 20 milyon euro
Galatasaray eski yıldızını istiyor! Transfer için 20 milyon euro

Galatasaray eski yıldızını istiyor! Transfer için 20 milyon euro
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Burak Zihni
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