Mourinho, Bodrum galibiyeti sonrası kaçan fırsatlara dikkat çekti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Galibiyeti hak ettik. 4-5-6 gol olmalıydı, 2'de kalmamalıydık. Puanlar için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Günün sonunda 2 golle maçı bitirdik. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Oyun kurmada bütün takım iyi oynadı, o şekilde gol atmayı tercih ederdik. Şu izlenimi edindim bazı oyuncular oyunun böyle akmasından mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı." dedi.

CENK TOSUN İÇİN MUTLUYUM

Teknik patron Jose Mourinho çift forveti aynı anda oynatmasıyla ilgili soru üzerine, "Maçtan maça forvet tercihi değişir. Bugün 2 forvetle başladık. Tek santrforla oynadığımız maçlarda kenardan bir forvet oyuna soktuğumuz da diğeri oyuna giremiyor. Cenk Tosun süre aldığı için mutluyum. Sıkı çalışıyor. Aynı şekilde Oğuz da bugün oynadı. Herkesin performansından memnunum" açıklamasında bulundu.

AYNI ANDA 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho dünkü maçın 69. dakikasında 4 değişikliğe gitti. Mourinho, İsmail, Oğuz, Maximin ve En Nesyri'nin yerine Szymanski, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

9 MAÇ SONRA ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

Jose Mourinho, Bodrum FK karşısında forvette Dzeko-En-Nesyri ikilisini tercih etti. Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında takımı çift forvet olarak sahaya süren Mourinho, 6'sı lig, 3'ü UEFA Avrupa Ligi karşılaşması olmak üzere 9 maç aradan sonra çift forvetli sisteme döndü.

İRFAN CAN KAHVECİ 7 MAÇ SONRA 11'DE

Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu. İlk haftadaki Adana Demir maçına 11'de başlayan İrfan Can geçen haftaki Antalya maçında ise süre almamıştı.



AMRABAT'TAN ÇOK KLAS ASİST

Fenerbahçe'nin Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat dünün etkili oyuncuları arasındaydı. Tecrübeli futbolcu, 55'te Dzeko'ya yaptığı şık asistle de galibiyete katkıda bulundu. Henüz skor üretemeyen Amrabat'ın Sarı-Lacivertli formayla 2 asisti var.



19 ŞUTTA 5 İSABET

Kanarya dün Bodrum kalesini 19 kez yokladı. Sarı-Lacivertliler bu şutların 5'inde isabet bulurken 2 kez fileleri havalandırabildi.