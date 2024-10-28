Filistinli şoför, Gazze’deki soykırıma karşı MOSSAD’ın kalbinde ajanların bulunduğu durağa kamyonla daldı!

İsrail, dün sabah saatlerinde İslami Cihat Hareketi tarafından Tel-Aviv'de düzenlenen büyük bir eylemle şok yaşadı. İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü yakınlarındaki otobüs durağına kamyonla gelen Filistin asıllı İsrail vatandaşı şoför Rami Nasrallah, intikam eylemi yaptı.



GAZZE'NİN İNTİKAMI EYLEMİ

Durağa dalan sürücü, İsrailli askerlerin ve ajanları ezmeye çalıştı. Bu girişim sonrası, 1 askerin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların tamamının asker olduğu ve 10'unun da durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Kamyon şoförü Nasrallah'ın "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını vurguladı. Olay sonrası HAMAS'tan yapılan açıklamada, "Tel Aviv'de askeri istihbarat biriminden (8200) asker ve subayları hedef alan kahramanca eylemi tebrik ediyoruz. Bu, işgalci Siyonist düşmanın direnen halkımıza yönelik işlediği katliamlar, en son olarak da Gazze'nin kuzeyindeki soykırım suçlarına karşı doğal bir tepkidir" ifadesi kullanıldı.