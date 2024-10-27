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İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Çok sayıda yaralı

Terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sabah saatlerinde bir kamyon saldırısı gerçekleşti. Saldırının MOSSAD ve ordu istihbaratı Birim 8200'ün bulunduğu Glilot bölgesine yapılması dikkat çekti. Çok sayıda yaralının olduğu olay sonrası İsrail kırmızı alarma geçti. İsrail acil servisi, olayı "terör saldırısı" olarak adlandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 12:07 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 12:54
İsrail’de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Çok sayıda yaralı

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sabah saatlerinde bir kamyon saldırısı gerçekleşti.

Saldırının konumu, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve ordu istihbaratı Birim 8200'ün bulunduğu Glilot bölgesi.

İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya'daki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İsrail'de otobüs durağına kamyonlu saldırı!

İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


10'U AĞIR 40 YARALI

Yerel basın, kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu dördü ağır 16 kişinin yaralandığını yazdı.

Saldırıyı gerçekleştiren sürücünün Filistinli olduğu tahmin ediliyor.

SİLAHLI SİVİLLER VURARAK ÖLDÜRDÜ

Times of Israel kamyon sürücüsünün bölgedeki silahlı siviller tarafından vurularak "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.



İşte bölgeden objektiflere yansıyan kareler:

İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

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