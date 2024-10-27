İsrail’de otobüs durağına kamyonlu saldırı! MOSSAD ve ordu karargahının yanı başı... Çok sayıda yaralı

İsrail 'in başkenti Tel Aviv 'de sabah saatlerinde bir kamyon saldırısı gerçekleşti. Saldırının konumu, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ve ordu istihbaratı Birim 8200'ün bulunduğu Glilot bölgesi.

İsrail'e kırmızı alarm verdiren kamyonlu saldırı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ



Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya'daki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.