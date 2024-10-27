Barça, Real’i fena parçaladı

İspanya'da haftanın en önemli maçında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0'lık skorla hezimete uğrattı. Maçın ilk yarısında iki takım da zaman zaman yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca devre 0-0 berabere sonuçlandı. 2. yarı tam anlamıyla bir Barcelona fırtınası vardı. Katalan ekibi 54 ve 56'da Lewandowski'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım bu skorun şokunu atlatamadan bu kez 77'de Yamal ve 84'te Raphinha ile Barcelona farkı 4'e çıkararak maçtan 4-0 galip ayrıldı. Maça kulübede başlayan Arda Güler oyuna girmedi.

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