Ece Seçkin ’Yendioğan Çetesi’ne ateş püskürdü

Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Türk ve Rum kesiminden gelen kalabalık bir izleyici kitlesi önünde performans sergileyen Seçkin, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçkin, son günlerde ülke gündeminde geniş yankı bulan "Yenidoğan Çetesi" hakkında düşüncelerini paylaştı. Kendi yaşadığı zorlu süreçten de bahseden Seçkin, iki aylık hamileyken bebeğini kaybettiğini belirtti ve bu acıyı derinden hissettiğini ifade etti.

"ALLAH'A TESLİM OLDUK"

Ünlü sanatçı, duygusal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ne diyebilirim... Bizim son yıllarda karşılaştığımız kötülüklere bizim nesil kadar kimsenin maruz kaldığını düşünmüyorum. Hayvan hakları, kadın cinayetleri derken şimdi de bebek cinayetlerini konuşuyoruz. 'Bu kadarı da olmaz' diyoruz ama maalesef daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Ben de bu acıyı yaşadım; bebeğimi kaybettim. Dün gece bütün gece uyuyamadım, şu an ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Eşimle birlikte Allah'a teslim olduk, doğru zamanda evladımızı kucağımıza alacağımıza inanıyoruz."