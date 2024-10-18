Fenerbahçe’de Ansu Fati sürprizi

Fenerbahçe'den sürpriz atak... İspanyol medyasındaki haberlere göre Fenerbahçe, Barcelona'nın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ansu Fati'yi kadrosuna katmak istiyor. Sol kanat, 10 numara ve forvette görev yapabilen yetenekli futbolcu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu öne sürüldü. Brighton'la kiralık sözleşmesi sona eren ve haziran ayında Barcelona'ya geri dönen 2002 doğumlu futbolcu, bu sezon 3 maçta toplamda 51 dakika süre alabildi. Herhangi bir skor katkısı da veremedi.

MESSI'NİN VELİAHTIYDI

2021'in ilk ayında piyasa değeri 80 milyon Euro'ya kadar çıkan ve Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen Ansu Fati, 2022 ile birlikte büyük düşüşe geçti. Potansiyeli olan yıldız futbolcuyu Barcelona kadrosunda düşünmüyor. İspanyol medyası oyuncunun Ocak'ta takımdan ayrılacağını yazdı. 21 yaşındaki futbolcu için en ciddi ihtimal ise Fenerbahçe... Sarı-lacivertlilerin, Ansu Fati için kiralama teklifi sunması bekleniyor. Katalan devi ile olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek. Fenerbahçe, Gine asıllı İspanyol yıldızı 15 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.