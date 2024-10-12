Eyüp’ten anlamlı ziyaret

Eyüpsporlu futbolcular Emre Akbaba ve Tayfur Bingöl, Şehit Murat Karakuş Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelerek başarı temasıyla konuşan futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve öğrencilere forma imzalayarak hediye ettiler.

Açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, "Hocamız Arda Turan ile birlikte lige iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Tabii önemli olan lig sonunda nerede olacağımız. İyi bir takıma sahibiz. Başarılarımızın devamı gelecektir" diye konuştu. Tayfur Bingöl ise, "Milli ara sonrasında Göztepe ile karşılaşacağız. Ligin flaş takımlarından biri. Biz de çok formdayız. İyi bir maç olacak" şeklinde konuştu.