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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler en pahalı Türk oyuncu oldu

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) en değerli 10 Türk futbolcuyu açıkladı. Zirvede 73.2 milyon Euro’luk değeriyle Real’in yıldızı Arda Güler yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Real Madrid’in yıldızı Arda Güler en pahalı Türk oyuncu oldu

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Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan araştırma sonucunda belli oldu. Listenin ilk sırasında 73.2 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Real Madrid'de forma giyen Arda Güler yer aldı. 19 yaşındaki yıldızı 62.6 milyon Euro ile Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız takip etti.

3. sırada 43. 2 milyon Euro ile Benfica'nın tecrübeli orta sahası Orkun Kökcü bulunuyor. 4. sırada ise 40 milyon Euro'luk değeriyle Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. 5. sırada sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu var. Kerem'e 35.4 milyon Euro'luk değer biçiliyor.

6. sırada 31.2 milyon Euro'luk değeri ile Ferdi Kadıoğlu yer alırken 7. sırada 27.6 milyon Euro Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy bulunuyor. 8. sırada 26.3 milyon Euro ile Galatasaraylı Barış Alper bulunurken, 9. sırada 20.1 milyon Euro ile Frankfurtlu Can Uzun ve 10. sırada ise 15.1 milyon Euro'luk değeriyle Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak var.

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