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Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı seçildi

Dün yapılan genel kurulda başkanlık için Efe Aydan ile yarışan Hidayet Türkoğlu, 165 oyun 133’ünü alarak yeniden TBF Başkanı seçildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı seçildi

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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da gerçekleşti. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ve Efe Aydan'ın yarıştığı seçimi 165 oyun 133'ünü alan Hidayet Türkoğlu kazandı.

Oylamanın ardından bir konuşma gerçekleştiren Türkoğlu, "Biz her zaman şeffaf, dürüst ve samimi olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hatalarımız oldu mu, mutlaka olmuştur. Bundan sonra da 'olmayacak' diyemem ama her zaman herkese bir telefon yakınlığında oldum. O yüzden beni ve ekibimi tekrar buraya bu sahneye çıkaran camiaya şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum daha fazla konuşup burada gözyaşı dökmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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