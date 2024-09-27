Memura-emekliye 3’lü zam

Yaklaşık 4 milyon memur yeni yıla yeni gelirlerle başlayacak. 2025'in Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin aylıklarına Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Artış bununla da sınırlı kalmayacak, memurlara her ay verilen aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. Memur emeklilerinin ise aylıklarıyla birlikte, her ay aldıkları ek ödemelerinin tutarları ve doktorluk hizmetinden emekli olmuşlarsa ilave ödemeleri artacak.



MEMURLAR

MAAŞLAR: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 çıkacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise Ocak zammı yüzde 10.36-15.41 aralığında bekleniyor. Halen aile yardımı dahil 39 bin 205 lira olan en düşük memur maaşı, artış yüzde 9.31 olursa 42 bin 855 liraya, anketlerdeki tahminlere göre ise 43 bin 267-45 bin 247 lira aralığına çıkacak.

AİLE YARDIMI: Memurların aile yardımı maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Çalışmayan eş için memurlara halen aylık 2 bin 63 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Ocak zammı yüzde 9.31 olursa 2 bin 255 liraya, anketlerdeki tahminlere göre ise 2 bin 277-2 bin 381 lira aralığına çıkacak. 0-6 yaş çocuk ödemesi 453,90 liradan artış yüzde 9.31 olursa 496,16 liraya, anketlere göre ise 500-523 lira aralığına yükselecek. 6 yaş üstü çocuk ödemesi ise 226,95 liradan yüzde 9.31 olan tahmine göre 248,08 liraya, anketlere göre 250-262 lira aralığına ulaşacak. Engelli çocuklar için yüzde 50 zamlı ödeme önümüzdeki yıl da devam edecek.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ: Halen 641,81 lira olan sendikalı memurların aylık toplu sözleşme ikramiyesinin tutarı da maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Eğer artış yüzde 9.31 olursa 701 lirayı bulacak. Anketlere göre ise 708-740 lira aralığına ulaşması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİ

AYLIKLAR: Memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Ocak zammı yüzde 9.31 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 17 bin 588 liradan 19 bin 225 liraya çıkacak. Anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre ise en düşük maaşın 19 bin 410-20 bin 298 lira aralığına yükselmesi bekleniyor.

EK ÖDEME: Memur emeklileri diğer emekliler gibi her ay maaşının yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyor. Ocak ayında da ek ödemenin tutarı yeni aylık üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

DOKTORLARA ÖDEME: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 18 bin 155 liradan artış yüzde 9.31 olursa 19 bin 846 liraya, anketlere göre ise 20 bin 36-20 bin 953 lira aralığına çıkacak. Uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan artış yüzde 9.31 olursa 25 bin 800 liraya, anketlere göre 26 bin 47-27 bin 240 liraya ulaşacak.

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.