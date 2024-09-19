SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

400 okula ceza

Özel okullar velilere 80 bin liraya varan kitap faturası çıkardı. TAKVİM gündeme taşıdı. Milli Eğitim Başkanlığı inceleme yaptı. Bakan Tekin, ‘400 okul kitaplara yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış. Gerekli cezaları verdik’ dedi...

Ceyda Karaaslan Ceyda Karaaslan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
400 okula ceza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kimi özel okullar velilere fahiş kitap faturası çıkardı. Kitap için yıllık 80 bin lirayı aşan ücret isteyen okullar çıktı. TAKVİM de velilerin sesi oldu, konuyu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili inceleme başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, bu okullara ceza yağdırdı. İncelemenin sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Bakan Tekin, "Yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış. Onlara hemen gerekli cezaları verdik" ifadesini kullandı. Bazı özel okulların kitaplarını sisteme girmediklerini anlatan Bakan Tekin, şunları söyledi:

EFT'YLE ALMAK SUÇ
"Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bunları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yapmış olduğumuz yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri bulunuyor. Mesela diyelim ki; özel okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç."

ÜST TERCİH İMKANI
Bakan Tekin, LGS'de iptal edilen soruyla ilgili de konuştu: "Mahkeme 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’a ne oldu? Narin ne gördü? Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
TAKVİM gündeme taşıdı Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı! 400 okula ceza yağdı
Lübnan’da neler oluyor? İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı iki siber saldırı! BMGK acil toplanacak! Nasrallah bugün açıklama yapacak
YENİ EMEKLİYE 4 DESTEK | En az 12 bin 500 TL maaş + 24 bin TL promosyon! Bu yıl başvuranları neler bekliyor?
Karar Resmi Gazete’de: 16 ilin valisi değişti! İşte yeni isimler...
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
BM’de kabul edildi! İsrail’e süre verildi: Filistin topraklarından çık
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Kendisinden 22 yaş büyük kişiye aşık olup evden kaçtı! Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay! Ailemi istemiyorum
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
SON DAKİKA