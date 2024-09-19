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Özel Okullara Fahiş Kitap Faturası Şoku: MEB Tespit Ettiği 400 Okula Ceza Yağdırdı!
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Özel Okullara Fahiş Kitap Faturası Şoku: MEB Tespit Ettiği 400 Okula Ceza Yağdırdı!

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:44 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:44

Milli Eğitim Bakanlığı, velilere fahiş kitap faturaları çıkaran özel okullara karşı harekete geçti. Yıllık 80 bin lirayı aşan ücretler talep eden yaklaşık 400 okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yaparak sisteme girmeden satış gerçekleştirdi. Bakan Yusuf Tekin, bu okullara ceza verildiğini duyurdu ve "EFT ile ücret almak suçtur" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kimi özel okullar velilere fahiş kitap faturası çıkardı. Kitap için yıllık 80 bin lirayı aşan ücret isteyen okullar çıktı. TAKVİM de velilerin sesi oldu, konuyu gündeme taşıdı. Konuyla ilgili inceleme başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, bu okullara ceza yağdırdı. İncelemenin sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Bakan Tekin, "Yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış. Onlara hemen gerekli cezaları verdik" ifadesini kullandı. Bazı özel okulların kitaplarını sisteme girmediklerini anlatan Bakan Tekin, şunları söyledi:

EFT'YLE ALMAK SUÇ
"Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bunları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yapmış olduğumuz yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri bulunuyor. Mesela diyelim ki; özel okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç."

ÜST TERCİH İMKANI
Bakan Tekin, LGS'de iptal edilen soruyla ilgili de konuştu: "Mahkeme 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Biz mağduriyet olmasın diye 'Puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir' dedik."

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