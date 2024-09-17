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Eski hocası Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler! "Onun gibisi yok"

Fatih Terim, “O, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024
Eski hocası Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na övgü dolu sözler! Onun gibisi yok

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Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk lig maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti.

GENÇLERE ROL MODEL
O'Jogo gazetesine konuşan Fatih Terim, "O, tüm antrenörlerin sahip olmak isteyeceği türden bir oyuncu. Oyunların kilidini açacak kadar yetenekli. Ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az. Galatasaray'da 4 yıl oynadı ama kendini bundan çok daha fazla geliştirdi. Farklı tipte bir oyuncuya dönüştü. Tüm zor anlarda inisiyatif aldı, Galatasaray taraftarı onu birçok maçın sonunda hep tribüne çağırarak alkışladı. Kerem, Türkiye'de futbolcu olmak isteyen birçok genç için çok önemli bir örnek. Yüreğinde futbolcu olma hayali olan herkese ilham verecektir" ifadelerini kullandı.

SİZİNLE YILDIZ OLABİLİR
Terim, "Türkiye'de profesyonel futbolun en alt seviyesi olan 4. kademeden, Türkiye'nin en büyük kulübüne sıçradı Kerem. Meslektaşım o yıl Kerem'in antrenörüydü. Beni aradı ve şöyle dedi: 'Takımımda çok yetenekli bir oyuncu var ama o ancak sizin elinizde yıldız olabilir" diye konuştu.

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