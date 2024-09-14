Cimbom’a gelmedi Roma biletini kesti

Cimbom transferin son gününde İtalyan temsilcisi Roma'da top koşturan Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski'yi transfer etmek için yoğun uğraş verdi. Galatasaray, Roma ile anlaşmasına rağmen, 22 yaşındaki yıldız transfer teklifini sürekli geri çevirdi. Aslan'ı 4 kez reddeden Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakıldı. İtalyan medyasındaki haberlere göre Galatasaray ile Roma, 11 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Zalewski'nin Galatasaray'dan yıllık 3.2 milyon Euro net maaş, 4 yıllık sözleşme, 500 bin Euro imza bonusu ve 15 milyon Euro serbest kalma maddesi talep ettiği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, Polonyalı yıldız için birkaç gündür Roma'da kamp kurmuştu.

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