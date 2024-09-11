Fenerbahçe, 20’lik yıldız Umut Tohumcu’yu gündemine aldı

Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla adından söz ettiren Fenerbahçe, takımdaki genç oyuncu sayısını da antırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu listesine eklediği belirlendi. Kanarya'nın 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu yakın takibe aldığı ve yeni sezonda girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında. 7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Umut'un kontratı 2028'de bitecek.

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