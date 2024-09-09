Eyüpspor’dan transfer şov

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor hem şu ana kadar aldığı skorlar hem de transferleriyle adından söz ettiriyor. Teknik direktör Arda Turan yönetiminde 4 maçta 8 puan toplayarak ligde 4. sırada yer alan İstanbul ekibi şu ana kadar kadrosunu 10 önemli isimle takviye etti.

Son olarak Ruben Vezo'yu kadrosuna katan Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız idaresinde yürütülen transfer görüşmeleri sonrası Leo Dubois, Shelvey, Dorukhan, Emre Akbaba ve Mame Thiam gibi önemli isimler transfer edildi. Eyüpspor artık gözünü ligde ilk 10 sıraya dikmiş durumda.