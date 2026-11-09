İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ajan Hüseyin Gün'ün merkezinde yer aldığı casusluk davasında Takvim'in ifşa ettiği skandallar zinciri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporuyla tescillendi.

MİT tarafından hazırlanan 14 sayfalık dijital inceleme raporu İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, dava konusu olan elektronik postaların göndericileri, "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespitine ilişkin talep edilen incelemede, sanık Hüseyin Gün'ün dijital verilerinde yer alan ve ibb.gov.tr sistemine ait olduğu ileri sürülen e-posta adresleri, domain kullanıcı adı ve şifreleri mercek altına alındı.

MİT'in mahkemeye gönderdiği resmi yazıda, Gün'ün yabancı istihbarat servis bağlantılarına yönelik telefon rehberinde yapılan detaylı incelemelerde; İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde görev yapmış üst düzey isimler, İngiltere Savunma Bakanlığına bağlı eski Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı, eski Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü, eski Savunma İstihbaratı Başkanı ve eski İngiltere Özel Kuvvetler Komutanı'nın numaralarına rastlandı.

Ayrıca rehberde ABD Dış İstihbarat Servisi (CIA) bünyesindeki eski istihbarat memurları, ABD merkezli istihbarat şirketi görevlileri, ABD Ulusal İstihbarat Konseyinde görevli eski analistler ile İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Dış İlişkiler ve Operasyonel İşbirliğinden sorumlu eski başkan yardımcısının telefon numaralarının yer aldığı bildirildi.

TİCARİ AKTÖR DEĞİL SİYASİ MANİPÜLATÖR

MİT'in mahkemeye ulaştırdığı değerlendirme raporunda, sanık Hüseyin Gün'ün sıradan bir ticari aktör olmadığı, aksine profesyonel istihbarat teknik ve metodolojilerine tam hakimiyet sağladığı vurgulandı.

Sanık Gün'ün yurt dışında siber güvenlik alanında faaliyet gösteren şirket yetkilileriyle de yoğun temaslarının bulunduğu aktarılan raporda, sanığın eski bir CIA çalışanı olduğu bilinen Aaron Barr ile ABD merkezli sosyal medya istihbaratı ve siber güvenlik şirketi kurduğu tespit edildi.

Bu ticari yapı bünyesinde İBB'ye sunulmak üzere hazırlandığı değerlendirilen 2019 yerel seçimleri, seçim kampanya yönetimi süreçleri ile sosyal medya tabanlı veri analizi faaliyetlerine ilişkin çok sayıda sunum, rapor ve dosyaya ulaşıldığı kaydedildi.

Davada Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ yargılanıyor.

X81'İN KARANLIK ADAMI

MİT'in incelemelerinde ayrıca, Türkiye'deki halk hareketliliğini ve siyasi tercihleri yönlendirme amacıyla bünyesinde ABD ve İngiltere menşeli istihbarat analistlerini barındıran "X81" isimli karanlık yapıya ait operasyonel ve dijital izleme belgelerinin ele geçirildiği aktarıldı.

ÜST DÜZEY AJANLAR REHBERDE

Sanık Gün'ün yabancı servis mensuplarından edindiği tecrübeyi şirketleri aracılığıyla ticari kılıfa bürüdüğü belirtilen MİT yazısında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların, kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi, edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyarak çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir."

MİT raporunda, "Bu durum Hüseyin Gün'ün tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

KRİPTOLU UYGULAMALARDA PROFSYONEL METODOLOJİ VE ŞİFRELİ İFADELER

Mahkemeye ulaşan raporda, "Sanık Gün'ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde, yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Gün'ün ayrıca, kriptolu haberleşme uygulamalarını, kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür." sözlerine yer verildi.

İDDİANAME MİT'İN TESPİTLERİYLE PARALEL

MİT'in resmi yazısının son bölümünde, dava dosyasındaki iddianamede yer alan tüm tespit ve değerlendirmelerin, teşkilatın elde ettiği bulgularla tam bir uyum ve paralellik içinde olduğu kaydedildi.

TAKVİM AÇIĞA ÇIKARDI

İngiliz istihbaratı MI6 bağlantılı Hüseyin Gün'ün maskesini Takvim.com.tr'nin dosya haberleri indirmişti.

Takvim'in haberlerinde, 2019 yerel seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın, İngiliz istihbaratı MI6 bağlantılı Hüseyin Gün ile 5 kez yüz yüze görüştüğü bilgisi gündeme taşındı.

CIA eski çalışanı Aaron Barr'ın ortağı olduğu şirket üzerinden İBB bürokratlarına sunumlar yapıldığı aktarıldı.

Kriptolu "Wickr" uygulaması üzerindeki yazışmalarda, Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a seçmen profillerinin çıkarılması ve 150 bin kişilik trol ordusunun yönetilmesi talimatını verdiği bildirildi.

İSTANBULLUNUN KOZMİK BİLGİLERİ 2 ÜLKEYE SIZDIRILDI

Ayrıca Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım bulaştığı uyarısı yapılarak kritik toplantılara telefon getirilmemesinin istendiği kaydedildi.

Şüpheli Hüseyin Gün'ün dijital rehberinde eski MI6 Başkanı Richard Moore, CIA ve MOSSAD yetkilileri ile FETÖ'nün üst düzey isimlerinin kayıtlı olduğu saptandı.

Gün'ün "Mamim" kod adlı Seher Erçili Alaçam aracılığıyla İmamoğlu ve ekibiyle doğrudan temas kurduğunun deşifre edildiği belirtildi. İfadesinde verilerin analiz edilerek raporlandığını kabul eden Gün'ün, İmamoğlu'nun bütün bu çalışmalardan haberdar olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının şahsi ve konum verilerinin Almanya ve ABD'ye sızdırıldığı tespit edildi.

"İBB Hanem" sistemi vasıtasıyla ise 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verilerinin yasa dışı platformlara aktarıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın, YSK sandık verilerini İBB yetkililerine ilettiğini kabul etmesi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Mahkemedeki ilk duruşmada Hüseyin Gün, mesajlaşma rumuzlarını ve verilerin CIA bağlantılı isimlere gönderildiğini itiraf etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Merkezi'nde hazırlanan raporda ise Gün'ün tutuklanmasıyla 34 bin 100 hesaptan oluşan trol ağının büyük ölçüde çöktüğünün altı çizilmişti.

HÜSEYİN GÜN'ÜN TELEFONUNDA İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN YABANCI AJANLAR VE BÜROKRATLAR:

İsim Belirtilen Görev / Unvan Richard Moore İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı Allen Sir Mark İngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı Aaron Barr ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı Jami Miscik ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü David Meidan İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi Alasania Irakli Eski Gürcistan Savunma Bakanı Amir Aviv İsrail eski generali Field Marshall Lord Charls Guthrie İngiltere eski genelkurmay başkanı Adam Zarazinski ABD hava kuvvetleri subayı Ophir Shoham İsrail istihbarat subayı Jonathan Shaw İngiliz ordu generali Fiona Hill ABD ulusal istihbarat analisti Joe French İngiliz hava kuvvetleri generali Ronen Cohen İsrail istihbarat subayı Brian Scott ABD istihbarat servisi CIA çalışanı Worrel Benjamin Karşı istihbarat subayı Charters David İngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı David Frunk Richmond İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü Chris Sturgess İngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi Jhon Taylor Holmes İngiliz özel kuvvetler eski komutanı Martin Howard İngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Chris Mcgrath İngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı Smotrich David İsrailli siyasetçi David Miller ABD Büyükelçisi Zeynep Öztekbaş İngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü Logan Sir David 1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi Birnbaum George İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Karapetyan Karen Eski Ermenistan Başbakanı Chemi Peres İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu Ron Klain Biden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Ehud Olmerd İsrail eski Başbakanı Sarkissian Dr Armen Ermenistan eski Cumhurbaşkanı