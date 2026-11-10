Kundakçı cinayetinde karşılaşmanın sebebi Aleyna Kalaycıoğlu! Gerekçeli karar ortaya çıktı
21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin gerekçeli kararına ulaşıldı. Mahkemenin tarafların karşılaşma nedenine ilişkin tespiti dikkat çekerken Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat gerekçesi ve müebbet hapis kararının ayrıntıları da ortaya çıktı.
19 Mart gecesi yaşanan, kamuoyunun yakından takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gerekçeli karara ulaşıldı. Rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşmek istedi. Canbay, Kundakçı'dan arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitti. Grup araçta beklerken lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kundakçı hayatını kaybetti. Davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, Gerekçeli kararda, tarafların karşılaşma nedeninin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu belirtildi. Mahkeme, olay sırasında Kalaycıoğlu'nun aracın içinde beklediğini, silah ateşlendikten sonra araçtan indiğini ve olayda kullanılan silahın olayın hemen sonrasında araç içinde tutulduğunu beyan ettiğini değerlendirdi. Cinayetin ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızlı şekilde uzaklaşıldığı belirtildi. Ancak mahkeme, olay öncesinde Aleyna Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında yapılan yazışmalarda Kubilay'ın veya Kubilay'ın yanında araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına ilişkin herhangi bir mesaj ya da konuşma tespit edilemediğine dikkat çekti.
Yazışmalardan, sanıkların söz konusu araçla karşılaşmak istemedikleri, stüdyo önündeki beyaz BMW ile stüdyodaki köpeği alıp olay yerinden hızla uzaklaşmayı planladıkları belirtildi. Sanıkların olay yerine, aracın orada olmadığı düşüncesiyle geldiklerinin sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içerikleriyle doğrulandığı kaydedildi.
KESİN DELİL YOK
Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile maktul arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, aksine sık sık görüştüklerini ve maktulün Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmaya çalıştığını vurguladı. Gerekçeli kararda, maktulün planlı şekilde öldürüldüğüne dair somut bir delil bulunmadığı belirtildi. Kalaycıoğlu'nun cinayet öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığı veya öldürme eylemine doğrudan katılmadığı, olayın ardından diğer sanıkları ya da suç aletlerini gizlemek veya kaçırmak için de herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca Kalaycıoğlu'nun cinayetten maddi ya da manevi bir çıkar sağladığına, öldürme yönünde istek veya niyet taşıdığına ilişkin kanıt bulunmadığı ifade edildi. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu cinayete azmettirdiğini gösteren somut ve kesin bir delilin de dosyada yer almadığına dikkat çekti.
Mahkeme, Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasındaki eylemlerini değerlendirirken silahı doğrulttuğu yönü ve ateş etme koşullarını gerekçeli kararında ayrıntılı şekilde ele aldı. Sanığın, maktulün bulunduğu aracın sağ ön yolcu koltuğunda Vahap Canbay'ın oturduğu tarafa doğru yaklaştığı ve elindeki silahı aracın içine doğrulttuğu tespit edildi.
Mahkeme, Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine geldiğinde aracın stüdyo çevresinde olmadığını düşündüğünü değerlendirdi. Ayrıca mahkeme, sanığın Vahap Canbay'ı hedef aldığına veya silahı doğrudan ona doğrulttuğuna dair kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Ancak eylemleri değerlendirilirken yalnızca kimi hedef aldığına değil, olay sırasında nasıl hareket ettiğine de bakılması gerektiği vurgulandı.
BİLEREK ATEŞ ETTİ
Kadayıfçıoğlu'nun silahını ani şekilde Kubilay'a doğrulttuğu, silahın ateşe hazır olduğu, maktulün sağ kaburgasından girerek sol kalçasından çıkan merminin oluşturduğu yaralanmanın niteliği ve olay anındaki mesafe ayrıntılı şekilde ele alındı. Kundakçı'nın bu şekilde isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu ifade edilirken sanığın buna rağmen ateş ederek eyleminin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.
SAKLANDIKLARI EVDE YASAKLI SİLAH BULUNDURMUŞLAR
Kararda, Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı evde ele geçirilen silahlara ilişkin rapora yer verildi. Söz konusu şarjör ve tabancanın yasak niteliğe sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kadayıfçıoğlu'nun, Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak olduğunu düşündüğünü iddia ettiği de paylaşıldı. Ancak araçta bıçak ele geçirilmediği belirtildi.