19 Mart gecesi yaşanan, kamuoyunun yakından takip ettiği 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gerekçeli karara ulaşıldı. Rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşmek istedi. Canbay, Kundakçı'dan arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitti. Grup araçta beklerken lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kundakçı hayatını kaybetti. Davada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kundakçı cinayetinde karşılaşmanın sebebi Aleyna Kalaycıoğlu olarak gösterildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, Gerekçeli kararda, tarafların karşılaşma nedeninin Aleyna Kalaycıoğlu olduğu belirtildi. Mahkeme, olay sırasında Kalaycıoğlu'nun aracın içinde beklediğini, silah ateşlendikten sonra araçtan indiğini ve olayda kullanılan silahın olayın hemen sonrasında araç içinde tutulduğunu beyan ettiğini değerlendirdi. Cinayetin ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızlı şekilde uzaklaşıldığı belirtildi. Ancak mahkeme, olay öncesinde Aleyna Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasında yapılan yazışmalarda Kubilay'ın veya Kubilay'ın yanında araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına ilişkin herhangi bir mesaj ya da konuşma tespit edilemediğine dikkat çekti.

Yazışmalardan, sanıkların söz konusu araçla karşılaşmak istemedikleri, stüdyo önündeki beyaz BMW ile stüdyodaki köpeği alıp olay yerinden hızla uzaklaşmayı planladıkları belirtildi. Sanıkların olay yerine, aracın orada olmadığı düşüncesiyle geldiklerinin sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içerikleriyle doğrulandığı kaydedildi.