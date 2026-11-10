Trump'tan itiraf gibi açıklama! Ara seçim yenilgisinin faturasını İsrail'e kesti
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde yaşadığı yenilginin faturasını İsrail'e yönelik artan toplumsal tepkilere ve yükselen benzin fiyatlarına keserken halkın İran'a düzenlenen saldırılardan duyduğu hoşnutsuzluğun oy kaybındaki başlıca nedenler arasında yer aldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimdeki büyük yenilgisinin ardından hezimetin faturasını İsrail'e yüklüyor. Yenilgi ile ilgili açıklama yapan Trump, İsrail'e yönelik toplumsal tepkinin büyüdüğüne dikkat çekti.
TRUMP'TAN YENİLGİ AÇIKLAMASI
Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına konuk olan Trump, oy kaybının en büyük sebebinin, kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu söyledi.
Halkın, İran'a saldırılar ve benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadığını söyleyen Trump, "(Artan petrol fiyatlarından) Savaşı sorumlu tuttular. Bence savaşı büyük ölçüde bu nedenle sevmediler çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir." dedi.
"İSRAİL BAŞLICA NEDENLERDEN"
Trump ayrıca "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi ve bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler." ifadesini kullandı.
İran konusunda verdiği kararları savunan Trump, "Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım." dedi.
İran'ın nükleer silah elde etmesi ihtimaline ilişkin olarak ise "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı çok ağır eleştirilere maruz kalırdım. Hem de şu anda olandan çok daha ağır eleştirilere." ifadelerini kullandı.
Trump, seçimlerin ardından İran'a saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine de buna gerek olmadığını kaydetti.
Göçmen politikalarının "çok katı" olduğunu kabul eden Trump, "Kimileri bunun harika olduğunu düşünürken kimileri de çok katı olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokratlarla göçmen politikalarıyla ilgili bir anlaşmaya açık olduğunu da vurguladı.
VANCE SORUSU
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, seçimlerin ardından yaptığı paylaşımda kullandığı "Kaybetmemizin nedeni savaştır" ifadesine ilişkin görüşleri sorulan Trump, buna bir itirazının olmadığını söyledi.
Vance'in paylaşımı yapmadan önce kendisine ulaştığını ve fikrini sorduğunu belirten Trump, Vance'e istediği paylaşımı yapabileceğini söylediğini belirtti ve "Bence eksik bıraktığı tek şey şudur: Ona hiç sormadım ama, eğer tekrar yapman gerekseydi yine yapar mıydın? Çünkü o karar alma mekanizmasının bir parçası." dedi.
3 KASIM SEÇİMİNDE SON SONUÇLAR
ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 165 sandalye kazandı.
Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.
Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar, şu ana kadar 254 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler 165 sandalyede kaldı.
Yarışta, Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti.
Temsilciler Meclisinde kazananı henüz belli olmayan 16 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.