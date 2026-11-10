Halkın, İran'a saldırılar ve benzin fiyatlarının artmasından hoşlanmadığını söyleyen Trump, "(Artan petrol fiyatlarından) Savaşı sorumlu tuttular. Bence savaşı büyük ölçüde bu nedenle sevmediler çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda herkes hemfikir." dedi.

Amerikan yayın kuruluşu CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına konuk olan Trump, oy kaybının en büyük sebebinin, kendisinin oy pusulasında yer almaması olduğunu söyledi.

ABD'de ara seçim. Fotoğraf: Reuters

"İSRAİL BAŞLICA NEDENLERDEN"

Trump ayrıca "İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var. Bir yandan savaşın kendisi ve bir yandan da benzin fiyatları var. Bence bunlar başlıca nedenler." ifadesini kullandı.

İran konusunda verdiği kararları savunan Trump, "Bugün ve yarın için iyi bir karar mı? Belki değil. Ama ülkemiz için doğru olanı yapmak zorundayım." dedi.

İran'ın nükleer silah elde etmesi ihtimaline ilişkin olarak ise "Eğer nükleer silaha sahip olsalardı çok ağır eleştirilere maruz kalırdım. Hem de şu anda olandan çok daha ağır eleştirilere." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlerin ardından İran'a saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorusu üzerine de buna gerek olmadığını kaydetti.

Göçmen politikalarının "çok katı" olduğunu kabul eden Trump, "Kimileri bunun harika olduğunu düşünürken kimileri de çok katı olduğunu söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokratlarla göçmen politikalarıyla ilgili bir anlaşmaya açık olduğunu da vurguladı.