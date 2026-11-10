Tim Cook, Türkiye'deki dinamizm, yaratıcılık ve yazılım geliştiricilerin yeteneğinden oldukça etkilendiklerini belirterek "Ülkedeki yüksek potansiyel, Apple'ın bu yatırımları yapmasındaki ana etken" diye konuştu.

Cook, "Türkiye'de zaten güçlü bir üretim uzmanlığı bulunmaktadır. Apple, küresel ortaklıklarında uyguladığı teknolojilerini buradaki yerel yetenek ve yaratıcılıkla birleştirerek üretimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor" dedi.

"Yazılım geliştiricilerin ve girişimcilerin küresel pazarlara açılmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak. Kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı, Apple uzmanlarına doğrudan erişim, en son geliştirici araçları ve birbiriyle yardımlaşan bir topluluk ağı sağlanacak."

Yeni akademiler, yazılım geliştiricilere 9 aylık eğitim fırsatı sunacak.

ABD DIŞINDAKİ İLK ÜRETİM AKADEMİSİ TÜRKİYE OLACAK

Apple, 2028'de Ankara'da yeni bir Apple Manufacturing Academy (Yazılım Üretim Akademisi) açacak ve Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve yenilikçilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık sunacak. Bu yazılım üretim akademisi, Apple'ın ikinci üretim akademisi olacak ve ABD dışındaki ilki olacak.

Apple ayrıca 2027'de İstanbul'da bir Apple Developer Center ile yeni nesil ihracatın kapısını açacak. Sabah'tan Timur Sırt'ın haberine göre merkez, geliştiricilere, girişimcilere ve start-up'lara en yeni araçlar, teknolojiler ve kaynaklarla uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunacak.