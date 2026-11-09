Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye'de hizayı çizdi: "Saha boş değil!" Dikkat stratejisine latince tarif
Azerbaycan ziyareti dönüşünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık vurgusu yaptı. Devletin ve Cumhur İttifakı’nın tüm imkanlarıyla sürecin arkasında olduğunu belirtip örgütün tüm unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması ve silah tesliminin somut biçimde teyit edilmesi gerektiğini vurguladı. Latincedeki “Festina lente” (Yavaşça acele et) prensibiyle hareket ettiklerini aktaran Erdoğan, yakın vadede Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine ilişkin yürütülen sürece dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, devletin ve Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığını yineledi.
GERİ DÖNÜŞ YOK
Terör meselesinin çözümü konusunda kimsenin tereddüt yaşamaması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır." dedi.
ÖNCELİKLİ KONUMUZ SİLAHLARIN EKSİKSİZ TESLİMİ
Sürecin işleyişine dair detayları paylaşan Erdoğan, örgütün tüm unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması ve elindeki silahları eksiksiz şekilde teslim etmesinin öncelikli konu olduğunu vurguladı.
Devletin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, "Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek." ifadelerini kullandı.
'FESTINA LENTE' STRATEJİSİ
İzleme Komisyonu'nun kısa sürede kurulacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, alt komisyonun da yakında faaliyete geçeceğini bildirdi.
Süreçte kesin bir tarih vermekten ziyade sağlıklı ve geri dönüşü olmayan bir sonuca odaklandıklarını kaydeden Erdoğan, "Latincede 'Yavaşça acele et.' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah Milli Güvenlik Kurulu kararı aşamasına ulaşılmasıdır. Tüm çabamız bunun içindir." şeklinde konuştu.