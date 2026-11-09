-İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Olayın hemen akabinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız hemen İzmir'e intikal etti. İzmir'de yaşanan olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır.

-Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek üçüncü aylık ihracatını ve en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik. Ocak-ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Biliyorsunuz, 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor.

KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ UZATILDI

-Nisanda başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz çalışan desteğini de 2028'e kadar uzatma kararı aldık.

-Burada şunun da altını çizerek ifade etmek istiyorum: Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendiliğinden oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir. Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri ve katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin ve sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar, Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının ve Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.

Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı verildi. (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

-Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik rakamdan sadece terörle yüzleşen bölgeler değil tüm Türkiye istifade edecek. Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Asıl atılım seferberliğini Terör süz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Sonunda huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu yoldan dönüş yoktur. Yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da 4 bine aşkın örgüt mensubunun devlet entegrasyonu başlatıldı. Süreci dikkatle ilerletiyoruz. Bir asayiş meselesinin çok ötesinde, büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Güvenlik birimlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.