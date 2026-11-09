Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki rolü, bu yaklaşımın somut örnekleri arasında bulunuyor.

Türkiye, NATO üyeliğini ve Batı ile kurumsal ilişkilerini korurken Rusya ve Çin gibi küresel aktörlerle de temaslarını sürdürüyor. Türk Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri, Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Latin Amerika ile geliştirilen ilişkiler ise Ankara'nın çok yönlü dış politika yaklaşımını yansıtıyor.

Türkiye'nin çevresinde savaşlar ve kriz (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ERDOĞAN'IN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ STRATEJİSİ Küresel rekabetin sertleştiği bir dönemde Başkan Erdoğan'ın dış politika gündeminde farklı ülkelerle diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi önemli yer tutuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile samimi bir gayriresmi görüşme gerçekleştirdi. (Foto: İHA/1 Eylül 2026)



MİLLİ GÜVENLİK VE STRATEJİK BAĞIMSIZLIK ÖNCELİĞİ



Dünyada ekonomik ve siyasi dengeler değişirken Türkiye, savunma sanayii, enerji, teknoloji ve altyapı alanlarında yerli ve milli kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimi, Gabar'daki petrol faaliyetleri ve nükleer enerji yatırımları, dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Savunma sanayiinde geliştirilen yerli sistemler de Türkiye'nin güvenlik politikalarında kendi imkânlarını artırma stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.



KRİZLERİN ORTASINDA TÜRKİYE'NİN GELECEK HEDEFLERİ



Uluslararası sistemde yeni ittifaklar, ekonomik rekabet alanları ve güvenlik dengeleri şekillenirken Türkiye'nin önünde de önemli sınamalar bulunuyor.

Bölgesel çatışmaların etkileri, enerji güvenliği, ekonomik istikrar, göç hareketleri ve değişen ticaret yolları Ankara'nın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, bu gelişmeler karşısında diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeyi, stratejik yatırımlarını sürdürmeyi ve uluslararası karar süreçlerindeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.