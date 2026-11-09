Dünya krizlerle sarsılırken Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'de huzur ve güven var!
Rusya-Ukrayna savaşından Gazze'deki insani felakete, Orta Doğu'daki çatışmalardan Avrupa'nın siyasi ve ekonomik krizlerine kadar dünya yeni bir belirsizlik döneminden geçiyor. Küresel güç dengeleri yeniden şekillenirken Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok yönlü diplomasi, milli güvenlik ve stratejik bağımsızlık politikalarını sürdürüyor. Ankara'nın Washington'dan Moskova'ya, Körfez'den Afrika'ya uzanan diplomatik temasları, Türkiye'nin uluslararası gelişmelerde üstlendiği liderlik rolünü ortaya koyuyor.
Dünya yeni bir güç mücadelesinin eşiğinde. Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır devam eden savaş, Gazze'deki insani yıkım, Orta Doğu'da genişleyen çatışmalar ve küresel ekonomiyi tehdit eden enerji krizleri uluslararası sistemdeki kırılganlığı artırıyor. Avrupa ülkeleri siyasi istikrarsızlık, ekonomik baskılar ve toplumsal huzursuzluklarla mücadele ederken dünya düzeninin geleceği yeniden tartışılıyor.
“İyi ki Erdoğan var”
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASI GÜVEN VERİYOR
Böylesine zorlu bir dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin izlediği dış politika milyonlara güven veriyor. Başkan Erdoğan yönetiminde Ankara, farklı güç merkezleriyle ilişkilerini sürdürürken milli çıkarlarını korumayı, bölgesel güvenliği sağlamayı ve diplomatik girişimlerle krizlerin çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.
DÜNYA YENİ BİR KRİZLER ÇAĞINDAN GEÇİYOR
Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki insani felaket, Lübnan'daki yıkım ve İran, ABD ile İsrail arasındaki gerilimler uluslararası güvenlik endişelerini derinleştiriyor.
Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz'e uzanan stratejik güzergâhlarda yaşanan gelişmeler, enerji arz güvenliğini ve küresel ticareti doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler ülkelerin gelecek planlarını zorlaştırıyor.
Afrika'da açlık ve susuzluk sorunları devam ederken Avrupa'nın önemli başkentlerinde de farklı krizler yaşanıyor. Fransa'daki hükümet krizleri, Almanya'daki ekonomik baskılar, İtalya'nın borç yükü, İspanya ve Portekiz'deki barınma sorunları ile İngiltere'deki siyasi çalkantılar kıtanın karşı karşıya olduğu sınamaları gösteriyor.
ARAP BAHARI'NDAN BUGÜNE UZANAN İSTİKRARSIZLIK
Bugün yaşanan gelişmelerin önemli bir bölümü, yaklaşık 15 yıl önce Arap Baharı ile başlayan bölgesel dönüşümün ardından ortaya çıkan sorunları yeniden gündeme getiriyor.
Tunus'taki halk hareketleri, Libya'da devlet düzeninin çökmesi, Suriye'de yıllarca süren iç savaş, Yemen'deki insani kriz, Mısır'daki askeri darbe ve Irak'taki mezhep çatışmaları Orta Doğu'nun siyasi ve toplumsal yapısını derinden etkiledi.
Çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybetti veya yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kaldı. Akdeniz'de yaşamını yitiren Aylan bebek, bu büyük insani trajedinin sembollerinden biri oldu.
TÜRKİYE MAZLUMLARA LİMAN OLDU
Türkiye ise coğrafi konumu nedeniyle söz konusu gelişmelerden doğrudan etkilendi. Özellikle Suriye'deki iç savaşın ardından milyonlarca insan Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'ye sığındı. Ankara, bir taraftan insani yardım ve göç yönetimi politikalarını yürütürken diğer taraftan sınır güvenliğine yönelik adımlar attı.
ERDOĞAN'IN ÇOK YÖNLÜ DİPLOMASİ STRATEJİSİ
Küresel rekabetin sertleştiği bir dönemde Başkan Erdoğan'ın dış politika gündeminde farklı ülkelerle diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi önemli yer tutuyor.
Türkiye, NATO üyeliğini ve Batı ile kurumsal ilişkilerini korurken Rusya ve Çin gibi küresel aktörlerle de temaslarını sürdürüyor. Türk Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri, Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Latin Amerika ile geliştirilen ilişkiler ise Ankara'nın çok yönlü dış politika yaklaşımını yansıtıyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Türkiye'nin diplomatik girişimleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki rolü, bu yaklaşımın somut örnekleri arasında bulunuyor.
Ankara'nın farklı taraflarla görüşme kanallarını açık tutması, uluslararası krizlerde diplomatik çözüm arayışlarına katkı sağlama hedefinin bir parçasını oluşturuyor.
MİLLİ GÜVENLİK VE STRATEJİK BAĞIMSIZLIK ÖNCELİĞİ
Dünyada ekonomik ve siyasi dengeler değişirken Türkiye, savunma sanayii, enerji, teknoloji ve altyapı alanlarında yerli ve milli kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimi, Gabar'daki petrol faaliyetleri ve nükleer enerji yatırımları, dışa bağımlılığı azaltma hedefinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Savunma sanayiinde geliştirilen yerli sistemler de Türkiye'nin güvenlik politikalarında kendi imkânlarını artırma stratejisi kapsamında değerlendiriliyor.
KRİZLERİN ORTASINDA TÜRKİYE'NİN GELECEK HEDEFLERİ
Uluslararası sistemde yeni ittifaklar, ekonomik rekabet alanları ve güvenlik dengeleri şekillenirken Türkiye'nin önünde de önemli sınamalar bulunuyor.
Bölgesel çatışmaların etkileri, enerji güvenliği, ekonomik istikrar, göç hareketleri ve değişen ticaret yolları Ankara'nın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Başkan Erdoğan yönetimindeki Türkiye, bu gelişmeler karşısında diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeyi, stratejik yatırımlarını sürdürmeyi ve uluslararası karar süreçlerindeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.
ASIL MESELE YALNIZCA BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DA İNŞA ETMEK
Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye açısından temel hedeflerden biri, mevcut kazanımları korurken gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ekonomik, teknolojik ve güvenlik kapasitesini oluşturmak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllara yayılan siyasi liderliği boyunca izlenen dış politika, Türkiye'deki milyonlara, "İyi ki Erdoğan var" dedirtiyor.
Dünya yeni bir düzen arayışına girerken Türkiye'nin diplomasi, güvenlik ve kalkınma alanlarında atacağı adımlar, yalnızca bugünkü krizlere vereceği karşılık açısından değil, gelecekte üstleneceği uluslararası rol bakımından da önem taşıyor.