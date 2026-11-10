Kanser çetesine üçüncü dalga operasyon: Tarihi geçmiş 537 kutu ilaç ele geçirildi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A.'nın evine düzenlenen baskında 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu farklı tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürdüğü belirtilen suç örgütünün üyelerinin isimleri de ortaya çıktı. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği ve sahte prospektüsler hazırlandığı tespit edilirken şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı.
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'ki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi.
Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyerek piyasaya sürdüğü belirtilen şebeke üyelerinin isimleri ortaya çıktı.
KANSER ÇETESİ ÖRGÜT ŞEMASI TAKVİM'DE
Sahte ilaç soruşturması kapsamında hazırlanan örgüt şemasında Muharram Jabbari, örgüt lideri olarak gösterildi. Şemada Mikail Aktaş ve Ahmet Cengiz yönetici konumunda yer alırken, Cumhur Yılmaz'ın matbaacılık, Emrah Atik, Mehmet Emin Çelik, Hüseyin Yıldırım ve Hasan Tek'in ise tedarik faaliyetleriyle ilişkilendirildiği belirtildi. Diğer şüpheliler de örgütün farklı kademelerinde üyeler olarak sıralandı.
Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suç ağının nasıl işlediği gözler önüne serildi.
SAHTE İLAÇ ÇETESİNE 3. DALGA OPERASYON
11 ilde 5 iş yerine düzenlenen birinci dalga operasyonda 21 şüpheli tutuklanmış, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti. 2. dalga operasyonda da 15 şüpheli yakalanmıştı.
EVİNİ İLAÇ FABRİKASINA ÇEVİRMİŞ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda da yeni bir operasyon daha düzenlendi. Bağcılar'da tespit edilen Özbekistan uyruklu M.A.'nın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.
İLK OPERASYONDAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER ÇEMBERİ DARALTTI
İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller didik didik incelenmiş, şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ve MASAK raporu, suç örgütünün derin bağlantılarını ortaya koymuştu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı.
CHP'li başkan feci kazada ağır yaralandı!
Apple'dan Türkiye'ye 5 akademi hamlesi!