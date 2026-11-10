Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'ki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 106 kutu kanser ilacı olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyerek piyasaya sürdüğü belirtilen şebeke üyelerinin isimleri ortaya çıktı.



KANSER ÇETESİ ÖRGÜT ŞEMASI TAKVİM'DE



Sahte ilaç soruşturması kapsamında hazırlanan örgüt şemasında Muharram Jabbari, örgüt lideri olarak gösterildi. Şemada Mikail Aktaş ve Ahmet Cengiz yönetici konumunda yer alırken, Cumhur Yılmaz'ın matbaacılık, Emrah Atik, Mehmet Emin Çelik, Hüseyin Yıldırım ve Hasan Tek'in ise tedarik faaliyetleriyle ilişkilendirildiği belirtildi. Diğer şüpheliler de örgütün farklı kademelerinde üyeler olarak sıralandı.