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Kanser çetesine üçüncü dalga operasyon: Tarihi geçmiş 537 kutu ilaç ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Özbekistan uyruklu M.A.'nın evine düzenlenen baskında 106 kutu kanser ilacı ve 431 kutu farklı tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürdüğü belirtilen suç örgütünün üyelerinin isimleri de ortaya çıktı. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçtiği ve sahte prospektüsler hazırlandığı tespit edilirken şüpheli gözaltına alındı.

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Kanser çetesine üçüncü dalga operasyon: Tarihi geçmiş 537 kutu ilaç ele geçirildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'ki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 106 kutu kanser ilacı olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 106 kutu kanser ilacı olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyerek piyasaya sürdüğü belirtilen şebeke üyelerinin isimleri ortaya çıktı.

KANSER ÇETESİ ÖRGÜT ŞEMASI TAKVİM'DE

Sahte ilaç soruşturması kapsamında hazırlanan örgüt şemasında Muharram Jabbari, örgüt lideri olarak gösterildi. Şemada Mikail Aktaş ve Ahmet Cengiz yönetici konumunda yer alırken, Cumhur Yılmaz'ın matbaacılık, Emrah Atik, Mehmet Emin Çelik, Hüseyin Yıldırım ve Hasan Tek'in ise tedarik faaliyetleriyle ilişkilendirildiği belirtildi. Diğer şüpheliler de örgütün farklı kademelerinde üyeler olarak sıralandı.

Kanser çetesi örgüt şeması. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Kanser çetesi örgüt şeması. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

No
Adı soyadı
Şemadaki konumu
Şemada belirtilen görevi
1
MUHARRAM JABBARI
Örgüt lideri
2
MİKAİL AKTAŞ
Yönetici
3
AHMET CENGİZ
Yönetici
4
CUMHUR YILMAZ
Üye
Matbaacı
5
EMRAH ATİK
Üye
Tedarik eden
6
MEHMET EMİN ÇELİK
Üye
Tedarik eden
7
HÜSEYİN YILDIRIM
Üye
Tedarik eden
8
HASAN TEK
Üye
Tedarik eden
9
FEVZİ CENGİZ
Üye
10
MUSTAFA GÜRSES
Üye
11
ÖZKAN BİLEN
Üye
12
ELA BİLEN
Üye
13
ÖMER AKTAŞ
Üye
14
ALİ NAKIŞ
Üye
15
EMRAH BAYAT
Üye
16
MUSTAFA KURNAZ
Üye
17
ŞAHİN ER
Üye
18
ABDULLAH GÜNDÜZ
Üye
19
OZAN ALİ MERT
Üye
20
İRFAN TAŞ
Üye
21
HULUSİ ZÜLFİKAR
Üye
22
HAKAN ÖZEKLİOĞLU
Üye
23
ŞENAY TAVŞU
Üye
24
ÖZHAN ÖNAL
Üye
Video Oynatma İkonu Kanser ilacı vurgununda 3. dalga! 537 kutu ilaç bulundu: Görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suç ağının nasıl işlediği gözler önüne serildi.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 106 kutu kanser ilacı olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 106 kutu kanser ilacı olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)


SAHTE İLAÇ ÇETESİNE 3. DALGA OPERASYON

11 ilde 5 iş yerine düzenlenen birinci dalga operasyonda 21 şüpheli tutuklanmış, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti. 2. dalga operasyonda da 15 şüpheli yakalanmıştı.

Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Tarihi geçmiş kanser ilaçlarının sahte kutu ve prospektüslerle yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

EVİNİ İLAÇ FABRİKASINA ÇEVİRMİŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda da yeni bir operasyon daha düzenlendi. Bağcılar'da tespit edilen Özbekistan uyruklu M.A.'nın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.

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Sahte kanser ilacı şebekesine yönelik 3. dalga operasyonda Özbekistan uyruklu M.A. gözaltına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Sahte kanser ilacı şebekesine yönelik 3. dalga operasyonda Özbekistan uyruklu M.A. gözaltına alındı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

İLK OPERASYONDAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER ÇEMBERİ DARALTTI

İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller didik didik incelenmiş, şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ve MASAK raporu, suç örgütünün derin bağlantılarını ortaya koymuştu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı.

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