Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Lukaku'nun performansını önümüzdeki lig maçlarında değerlendirmeyi planladığı iddia edildi. (Fotorğraf: AA) OCAK AYINDA AYRILIK SEÇENEĞİ Fenerbahçe yönetiminin, Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını ara transfer dönemi öncesinde vermeyi planladığı öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında yolların ayrılması seçeneğinin değerlendirilebileceği belirtildi. Ancak bu aşamada Lukaku'nun ayrılığına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmî açıklama bulunmuyor. Yönetimin, Belçikalı oyuncunun önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa göre transfer politikasını şekillendirmesi bekleniyor.

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'de ilk 11'de kalabilmek için gol yollarındaki etkinliğini artırması bekleniyor. (Fotoğraf: AA) YERİNE ÜST DÜZEY SANTRFOR ARANIYOR Fenerbahçe'nin, Lukaku ile yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif golcü arayışına başladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefi doğrultusunda doğrudan ilk 11'de görev alabilecek, skor üretkenliği yüksek bir santrforu gündemine aldığı belirtildi. Transfer çalışmalarında üst düzey isimler üzerinde durulduğu, ancak atılacak somut adımların Lukaku'nun performansına göre belirleneceği ifade edildi.

33 yaşındaki Romelu Lukaku, bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giyerek 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. (Fotoğraf: İHA) 16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST Romelu Lukaku, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev aldı. Belçikalı santrfor, bu süreçte 1 gol atarken 3 asist yaptı ve toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı. Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 630 dakika sahada kaldı. Lukaku, ligde 1 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.