Erme Belözoğlu'ndan yıldız futbolcuya son şans: Ya oyna ya da git
Fenerbahçe'de beklentilerin gerisinde kalan Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon 16 maçta 1 gol ve 3 asist üreten Belçikalı santrfora ocak ayına kadar süre tanımayı planladığı belirtildi. Lukaku'nun performansında beklenen yükseliş yaşanmazsa Vedat Muriç'in ilk 11'e yerleşmesi ve ara transfer döneminde yeni bir golcü hamlesi yapılması gündeme gelebilir.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın hücum hattında beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku'nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 33 yaşındaki santrforun performansını ocak ayına kadar değerlendirmeyi planladığı iddia edildi. Belçikalı yıldızın gol yollarındaki etkinliğini artırmaması halinde sezonun ikinci yarısı için farklı bir kadro planlamasına gidilebileceği belirtildi.
LUKAKU'YA OCAK AYINA KADAR SÜRE
Fenerbahçe'de teknik heyetin, Romelu Lukaku'ya kendisini yeniden kanıtlaması için fırsat vermeyi düşündüğü öne sürüldü.
Belçikalı santrforun önümüzdeki lig maçlarında ilk 11'de değerlendirilmesi ve bu süreçte göstereceği performansın yakından takip edilmesi planlanıyor.
Lukaku'dan yalnızca gol sayısını artırması değil, takımın hücum organizasyonlarına daha fazla katkıda bulunması da bekleniyor.
Tecrübeli futbolcunun ocak ayına kadar ortaya koyacağı performansın Fenerbahçe'deki geleceği açısından belirleyici olabileceği ifade edildi.
BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEZSE VEDAT MURİÇ
Sarı-lacivertlilerde Lukaku'nun performansına bağlı olarak santrfor rotasyonunda değişikliğe gidilebileceği iddia edildi.
Belçikalı futbolcunun gol yollarındaki üretkenliğini artıramaması durumunda Vedat Muriç'in ilk 11'de daha fazla şans bulması bekleniyor.
Teknik heyetin, takımın hücum gücünü artırmak amacıyla iki futbolcu arasındaki forma rekabetini değerlendireceği belirtildi.
Bu senaryoda Muriç'in ileri uçtaki ilk tercih haline gelmesi, Lukaku'nun ise yedek kulübesine çekilmesi gündeme gelebilir.
OCAK AYINDA AYRILIK SEÇENEĞİ
Fenerbahçe yönetiminin, Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını ara transfer dönemi öncesinde vermeyi planladığı öne sürüldü.
33 yaşındaki futbolcunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında yolların ayrılması seçeneğinin değerlendirilebileceği belirtildi.
Ancak bu aşamada Lukaku'nun ayrılığına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmî açıklama bulunmuyor.
Yönetimin, Belçikalı oyuncunun önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa göre transfer politikasını şekillendirmesi bekleniyor.
YERİNE ÜST DÜZEY SANTRFOR ARANIYOR
Fenerbahçe'nin, Lukaku ile yolların ayrılması ihtimaline karşı alternatif golcü arayışına başladığı iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hedefi doğrultusunda doğrudan ilk 11'de görev alabilecek, skor üretkenliği yüksek bir santrforu gündemine aldığı belirtildi.
Transfer çalışmalarında üst düzey isimler üzerinde durulduğu, ancak atılacak somut adımların Lukaku'nun performansına göre belirleneceği ifade edildi.
16 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST
Romelu Lukaku, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 16 karşılaşmada görev aldı.
Belçikalı santrfor, bu süreçte 1 gol atarken 3 asist yaptı ve toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.
Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 630 dakika sahada kaldı.
Lukaku, ligde 1 gol ve 3 asistlik performans sergilerken Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
ÇORUM FK MAÇINDA ASİST YAPTI
Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Romelu Lukaku ilk 11'de görev aldı.
Belçikalı futbolcu, mücadelenin 21. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği golde asist yaptı.
57 dakika sahada kalan Lukaku, daha sonra yerini Vedat Muriç'e bıraktı.
Bu karşılaşmada skor katkısına rağmen gol sevinci yaşayamayan deneyimli santrforun performansı, ara transfer dönemi yaklaşırken gündemdeki yerini korudu.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARARI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, hücum hattındaki oyuncuların performansını önümüzdeki maçlarda değerlendirmesi bekleniyor.
Lukaku'nun takım içindeki rekabetten nasıl etkileneceği ve gol yollarındaki performansını yükseltip yükseltemeyeceği, ocak ayındaki kadro planlamasında önemli rol oynayabilir.
Sarı-lacivertli yönetimin de bu sürece bağlı olarak yeni bir santrfor transferi konusunda harekete geçebileceği iddia ediliyor.