Sarı-kırmızılı kulüp, eylül ayında RAMS Park'ın zeminindeki sorunları gidermek amacıyla yeni çim serimi gerçekleştirdi. (Fotoğraf: AA)

YANLIŞ ÇİM MODELİ KULLANILDIĞI İDDİASI RAMS Park'taki zeminin kısa sürede yeniden bozulmasının ardından uygulamada kullanılan malzemeler tartışma konusu oldu. Galatasaray çevresinden gelen değerlendirmelerde, yeni çim serimi sırasında tercih edilen modelin zeminin mevcut yapısına uygun olmayabileceği iddia edildi. İddiaya göre kum ağırlıklı bir çim modeli yerine topraklı bir uygulama tercih edildi. Bu durumun yağışlı havalarda zeminin su geçirgenliğini olumsuz etkileyebileceği savunuldu. Toprak tabakasının yağışlarla birlikte çamurlaşmasının drenaj sisteminin verimli çalışmasını engelleyebileceği değerlendirildi.

Galatasaray, yenilenen RAMS Park zeminindeki ilk karşılaşmalarından birini 9 Ekim'de Kasımpaşa'ya karşı oynadı. (Fotoğraf: AA)

FİRMADAN AÇIKLAMA: SORUN STADIN MİMARİSİNDE RAMS Park'ın zemin değişimini gerçekleştiren firma ise yanlış malzeme kullanıldığı yönündeki eleştirilere karşı çıktı. Firma yetkilileri, çimlerde yaşanan sorunun stadyumun mimari yapısıyla bağlantılı olduğunu savundu. Yüklenici firma, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki antrenman sahalarında da görev yaptıklarını belirterek yanlış uygulama yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Yetkililer, yenilenen zeminin UEFA tarafından da incelendiğini ve uygunluk değerlendirmesinden geçtiğini ifade etti. Böylece Galatasaray kaynaklarının çim modeliyle ilgili iddiaları ile firmanın stadyum mimarisine yönelik açıklamaları arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı.

RAMS Park'ın çimleri, yenileme çalışmalarının üzerinden birkaç hafta geçmesinin ardından yeniden bozulmaya başladı. (Fotoğraf: AA)

İNGİLİZ UZMANLAR DAHA ÖNCE UYARMIŞTI RAMS Park'taki zemin sorunu için daha önce de İngiltere merkezli uzman bir kuruluştan destek alınmıştı. 2025 yılında OBI Sports tarafından hazırlanan teknik değerlendirmede, stadyumun mimari özelliklerinin çimlerin sağlıklı gelişimini zorlaştırdığı belirtilmişti. Raporda özellikle yaz aylarındaki aşırı sıcaklık ve nemin, kış aylarında ise gölge ve güneş ışığı yetersizliğinin zemin üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekilmişti. Uzmanlar, yalnızca rutin bakım çalışmalarının yeterli olmayabileceğini belirterek uzun vadeli bir zemin stratejisi geliştirilmesini önermişti. Son yenilemenin ardından çimlerin yeniden yıpranması, daha önce tespit edilen yapısal sorunları da gündeme taşıdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının ardından saha koşullarının iki takımı da olumsuz etkilediğini söyledi. (Fotoğraf: AA) OKAN BURUK DA ŞİKAYET ETMİŞTİ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemini hakkında değerlendirmede bulunmuştu. Buruk, saha koşullarının oyuncuları zorladığını vurgulayarak, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi." ifadelerini kullanmıştı.