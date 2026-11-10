Galatasaray'ın stadı RAMS Park'ta zemin sorununun nedeni ne? Yanlış malzeme kullanıldı iddiası
Galatasaray'da RAMS Park'ın uzun süredir çözülemeyen zemin problemi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların iç sahada oynadığı karşılaşmalarda çimlerin kısa sürede bozulması üzerine yanlış malzeme kullanıldığı iddia edildi. Zemin değişimini gerçekleştiren firma ise sorunun stadyumun mimarisinden kaynaklandığını savundu. Galatasaray yönetimi, millî maç arasında yeni bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta zemin sorunu tartışılmaya devam ediyor. Sezon başında gerçekleştirilen bakım çalışmalarına ve eylül ayındaki yenilemeye rağmen çimlerin kısa sürede yeniden bozulması, sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi.
Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart ve Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarının ardından zeminin durumu yeniden tartışmaya açıldı.
Yaşanan gelişmeler üzerine çim uygulamasında kullanılan malzemeler ve stadyumun mimari özellikleri gündeme gelirken sorunun kaynağı konusunda farklı değerlendirmeler yapıldı.
RAMS PARK'TA ZEMİN SORUNU BİTMİYOR
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, sezon öncesinde RAMS Park'ın çimlerinin iyileştirilmesi için kapsamlı bir bakım programı uyguladı.
Ancak Süper Lig'in başlamasının ardından zeminde yeniden bozulmalar yaşandı. Eylül ayında yeni çimlerin serilmesiyle sorun giderilmeye çalışıldı.
Sarı-kırmızılılar, yenilenen sahada 9 Ekim'de Kasımpaşa, 13 Ekim'de Barcelona ve 26 Ekim'de Fenerbahçe ile karşılaştı.
Buna rağmen çimlerin birkaç hafta içerisinde yeniden yıpranması, yapılan çalışmaların yeterliliği konusunda tartışmalara neden oldu.
OSIMHEN VE LEAO'NUN SAKATLIKLARI TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ
RAMS Park'ın zemini, Galatasaray'ın iki önemli futbolcusunun iç sahada oynanan karşılaşmalarda sakatlanmasının ardından daha fazla gündeme geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesinde sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in yapılan tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi. Nijeryalı futbolcu için artroskopik diz cerrahisi kararı alındı.
Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise Rafael Leao sakatlanarak oyundan çıktı.
Portekizli yıldızın sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.
YANLIŞ ÇİM MODELİ KULLANILDIĞI İDDİASI
RAMS Park'taki zeminin kısa sürede yeniden bozulmasının ardından uygulamada kullanılan malzemeler tartışma konusu oldu.
Galatasaray çevresinden gelen değerlendirmelerde, yeni çim serimi sırasında tercih edilen modelin zeminin mevcut yapısına uygun olmayabileceği iddia edildi.
İddiaya göre kum ağırlıklı bir çim modeli yerine topraklı bir uygulama tercih edildi. Bu durumun yağışlı havalarda zeminin su geçirgenliğini olumsuz etkileyebileceği savunuldu.
Toprak tabakasının yağışlarla birlikte çamurlaşmasının drenaj sisteminin verimli çalışmasını engelleyebileceği değerlendirildi.
FİRMADAN AÇIKLAMA: SORUN STADIN MİMARİSİNDE
RAMS Park'ın zemin değişimini gerçekleştiren firma ise yanlış malzeme kullanıldığı yönündeki eleştirilere karşı çıktı.
Firma yetkilileri, çimlerde yaşanan sorunun stadyumun mimari yapısıyla bağlantılı olduğunu savundu.
Yüklenici firma, Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki antrenman sahalarında da görev yaptıklarını belirterek yanlış uygulama yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
Yetkililer, yenilenen zeminin UEFA tarafından da incelendiğini ve uygunluk değerlendirmesinden geçtiğini ifade etti.
Böylece Galatasaray kaynaklarının çim modeliyle ilgili iddiaları ile firmanın stadyum mimarisine yönelik açıklamaları arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı.
İNGİLİZ UZMANLAR DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
RAMS Park'taki zemin sorunu için daha önce de İngiltere merkezli uzman bir kuruluştan destek alınmıştı.
2025 yılında OBI Sports tarafından hazırlanan teknik değerlendirmede, stadyumun mimari özelliklerinin çimlerin sağlıklı gelişimini zorlaştırdığı belirtilmişti.
Raporda özellikle yaz aylarındaki aşırı sıcaklık ve nemin, kış aylarında ise gölge ve güneş ışığı yetersizliğinin zemin üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğine dikkat çekilmişti.
Uzmanlar, yalnızca rutin bakım çalışmalarının yeterli olmayabileceğini belirterek uzun vadeli bir zemin stratejisi geliştirilmesini önermişti.
Son yenilemenin ardından çimlerin yeniden yıpranması, daha önce tespit edilen yapısal sorunları da gündeme taşıdı.
OKAN BURUK DA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Stuttgart karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemini hakkında değerlendirmede bulunmuştu.
Buruk, saha koşullarının oyuncuları zorladığını vurgulayarak, "Yorulduk, saha şartları iki takımı da yordu. İyi değildi, iki takımı da etkiledi." ifadelerini kullanmıştı.
MİLLÎ ARADA YENİDEN MÜDAHALE EDİLECEK
Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki sorunların giderilmesi için millî maç arasını değerlendirmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların, İngiliz bir firmayla ikinci hibrit çim uygulamasına yönelik anlaşmaya vardığı belirtildi.
Çalışmaların millî maç arası boyunca yoğunlaştırılması ve zeminin yeniden maç oynanmaya uygun duruma getirilmesi hedefleniyor.
Yeni uygulamada zeminin dayanıklılığının artırılması ve yağışlı havalarda yaşanan bozulmaların azaltılması amaçlanıyor.
GALATASARAY'DA GÖZLER YENİ ÇALIŞMADA
RAMS Park'ta daha önce gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmalarının ardından benzer sorunların yaşanması, bu kez yapılacak uygulamanın kalıcılığını önemli hale getirdi.
Stadyumun mimari özellikleri, güneş ışığı yetersizliği, çim modeli ve drenaj sistemine ilişkin farklı iddiaların teknik açıdan değerlendirilmesi gerekiyor.
Galatasaray yönetiminin millî arada gerçekleştireceği çalışmaların ardından zeminin hangi seviyeye ulaşacağı ve daha önce yaşanan sorunların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı takip edilecek.