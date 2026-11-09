Bingöl, "Büyük tesislerde bakım personeli 30 kişiyi dahi bulabilir; elektrikçisi, mekanikçisi, vinç bakımcısı hepsi aynı anda sahada olabilir. Asıl kritik nokta, ark ocağı durdurulduğunda içindeki madde donacağı ve yeniden faaliyete geçirmek devasa maliyet yaratacağı için fırının sıcak tutulmaya devam etmesidir. Ancak bu, önlem alınmayacağı anlamına gelmez. Pota tam doldurulmayabilir, seviyesi düşürülebilir ya da fırının üzeri kapatılabilirdi. İş izin sistemlerinin ve risk değerlendirmelerinin eksiksiz yapılması gerekirdi" dedi.

Ark ocağındaki maddenin soğuyarak donmasının ve sistemin yeniden çalıştırılmasının yüksek maliyet oluşturmasının, fırının sıcak tutulmaya devam edilmesinde etkili olabileceğini belirten Bingöl, buna rağmen alınabilecek alternatif önlemlerin bulunduğunu ifade etti.

"KAZA BAĞIRA BAĞIRA GELİR"

Fabrikanın geçmişte yaşadığı kazalara da dikkat çeken Dr. Nuri Bingöl, tesisin büyümesine rağmen iş sağlığı ve güvenliği kültürünün aynı ölçüde gelişmediğini savundu.

2007, 2011, 2017 ve sonraki yıllarda, hatta birkaç gün önce de ölümlü kazaların yaşandığını belirten Bingöl, kurumsal güvenlik anlayışının ve değişim yönetiminin yetersiz kaldığını ifade etti.

Bingöl, "Biz hep söyleriz; kaza öylece gelmez, bağıra bağıra gelir. Bu fabrikada 2007'de, 2011'de, 2017 ve sonraki yıllarda, hatta daha birkaç gün önce ölümlü kazalar yaşanmış. Tesis büyümüş, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri haline gelmiş fakat iş güvenliği kültürü ve değişim yönetimi bu büyümeye ayak uyduramamış. Ortada sistematik bir ihmal ve kurumsal eksiklik olduğu çok açık" ifadelerini kullandı.

A Haber

HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası