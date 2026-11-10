Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunu güçlendirmek için Armand Lauriente'yi seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtildi. (Fotoğraf: EPA) YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ Armand Lauriente'nin adı, 2026 yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı. Temmuz ayında çıkan transfer haberlerinde sarı-lacivertli kulübün Fransız futbolcu için Sassuolo'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edilmişti. Ancak söz konusu transfer gerçekleşmedi ve Lauriente kariyerine İtalyan temsilcisinde devam etti. Fenerbahçe'nin ocak ayında aynı oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

Armand Lauriente, 2022 yılından bu yana İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyiyor. (Fotoğraf: EPA) SASSUOLO İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR Armand Lauriente'nin Sassuolo ile uzun süreli sözleşmesi bulunuyor. İtalyan kulübü, 15 Mayıs 2026'da yaptığı açıklamayla Fransız futbolcunun kontratını 30 Haziran 2029'a kadar uzattığını duyurmuştu. Sassuolo'da 2022 yılından bu yana forma giyen Lauriente'nin güncel piyasa değeri transfer haberlerinde 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

1,77 metre boyundaki Armand Lauriente, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. (Fotoğraf: EPA) SOL KANATTA GÖREV YAPIYOR Armand Lauriente'nin asıl mevkisi sol kanat olsa da Fransız futbolcu hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabiliyor. 1,77 metre boyundaki oyuncu, sağ kanatta ve ileri uçta da oynayabiliyor. Hızı, bire bir hücumlardaki etkinliği ve gol yollarına verdiği katkıyla dikkat çeken Lauriente, Fenerbahçe'nin hücum hattında değerlendirdiği seçeneklerden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin Armand Lauriente'nin menajeriyle önümüzdeki dönemde temas kurmayı planladığı iddia edildi. (Fotoğraf: EPA) GERİDE KALAN SEZONDA 7 GOL, 9 ASİST Armand Lauriente, 2025-2026 sezonunda Sassuolo formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıktı. Fransız futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Bir önceki sezon Sassuolo'nun Serie B'den Serie A'ya yükselmesinde de önemli rol oynayan Lauriente, 2024-2025 sezonunda 33 lig maçında 18 gol ve 5 asist kaydetmişti.