İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 106. duruşmasında, iş adamı Adem Kameroğlu'nun rüşvet iddialarını doğrulayan kritik bir tanıklık ortaya çıktı. Kameroğlu, Metrohome projesinin iskânını alabilmek Ekrem İmamoğlu'nun reklamcısı ve akıl hocası Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldığını, bu rüşvetin yasal kılıfa uydurularak resmiyette "satış" gibi gösterilebilmesi amacıyla 2 milyon lirayı bankaya yatırıp çektiklerini ifade etmişti.

Adem Kameroğlu, iskân için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldığını öne sürdü. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen dünkü duruşmada dinlenen Özkan'ın şoförü İsa Tolga Başarslan, bu sürece şahit olduğunu anlattı.

2014'ten beri Özkan'ın şoförlüğünü yaptığını belirten Başarslan, "Metrohome projesinden ev almak için Beylikdüzü'ne gittik, Necati Bey bagaja koymam için bana içinde para olduğunu söylediği bir çanta teslim etti. Çantayı bana verip bagaja koymamı ve dikkat etmem gerektiğini söyledi. Vardığımız noktada çantayı kendisine verdim, içeri girdi. Görüşme bittikten sonra ofise geri döndük" dedi.