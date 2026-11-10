CHP-YENİ Parti hattındaki tansiyon bir kez daha yükseldi. Yeni Parti'nin önceki gün gerçekleştirdiği tek adaylı genel başkanlık ön seçimi, CHP'den sert eleştirilerin hedefi oldu. Yeni Partili üyelerin yüzde 81,3'ünün Özgür Özel'e oy vermek için sandığa gittiği belirtilen açıklama, CHP'ye inandırıcı gelmedi.

Yeni Parti, tek adaylı ön seçimde 639 bin üyenin oy kullandığını açıkladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) CHP kanadı, söz konusu seçimin denetimsiz olduğunu ve seçim kurulunca sayılmadığını vurgulayarak sayıların hayali olduğunu öne sürdü.