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Yeni Parti'nin 639 bin oyluk ön seçimi tartışma yarattı! CHP'li Yiğit Acar'dan sandık fotoğraflarıyla tepki

Yeni Parti'nin tek adaylı genel başkanlık ön seçiminde 639 bin üyenin oy kullandığını açıklaması CHP ile gerilimi tırmandırdı. Açıklanan katılım rakamlarına sert tepki gösteren CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Yiğit Acar, sandık fotoğrafları üzerinden dikkat çeken bir çıkış yaptı.

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Yeni Parti'nin 639 bin oyluk ön seçimi tartışma yarattı! CHP'li Yiğit Acar'dan sandık fotoğraflarıyla tepki

CHP-YENİ Parti hattındaki tansiyon bir kez daha yükseldi. Yeni Parti'nin önceki gün gerçekleştirdiği tek adaylı genel başkanlık ön seçimi, CHP'den sert eleştirilerin hedefi oldu. Yeni Partili üyelerin yüzde 81,3'ünün Özgür Özel'e oy vermek için sandığa gittiği belirtilen açıklama, CHP'ye inandırıcı gelmedi.

Yeni Parti, tek adaylı ön seçimde 639 bin üyenin oy kullandığını açıkladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yeni Parti, tek adaylı ön seçimde 639 bin üyenin oy kullandığını açıkladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

CHP kanadı, söz konusu seçimin denetimsiz olduğunu ve seçim kurulunca sayılmadığını vurgulayarak sayıların hayali olduğunu öne sürdü.

CHP, açıklanan katılım rakamlarına tepki göstererek sandıkların denetimsiz olduğunu savundu.CHP, açıklanan katılım rakamlarına tepki göstererek sandıkların denetimsiz olduğunu savundu.

"YALANDAN UZAK DURUN"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Yiğit Acar, "Sandıklarda ortalama 255 oy kullanıldığı anlamına gelir bu. İstanbul ve Ankara'dan çekilen fotoğraflardaki sandıklarda 250 değil 100 zarf bile yoktu. Herhalde yine 'ne yazarsak kabul edilir' diye düşündüler. Siyaset kurumu, yalandan uzak durmalı" dedi.

Haber: Murathan Yıldırım

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