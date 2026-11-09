Bankaların listesine TAKVİM ulaştı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ING: 32.000 liraya varan promosyon veriyor. Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira. Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye 1.000-3.500, 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanana 1.000-3.500 lira, 4 otomatik fatura talimatına 2.000-4.000 lira ve ING Mobil'den yeni müşteri olana 2.000-3.000 lira ek promosyon imkanı var.



İŞ BANKASI: 25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor. Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 2.000 lira, banka kartıyla aylık 10 bin lira harcama yapana 6 ayda 3.000 lira, kredi kartıyla aylık 10.000 lira harcayana 6 ayda 3.000 lira, yeni kasko veya konut poliçesine 1.000 lira MaxiPuan .



KUVEYT TÜRK: 14.000 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten otomatik fatura talimatına 1.000 lira, kart ile 1.000 lira ve üzeri ilk harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı var.



ŞEKERBANK: 35.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatına 3.000, kredi kartıyla 5.000 lira alışveriş yapana 5.000, kredili mevduat hesabına 4.000, sigorta yaptırana 5.000, vadesiz hesaba maaşa göre 1.000-6.000 lira arasında ek ödül veriyor. Buna göre promosyon tutarı maaş dilimlerine göre sırasıyla 23.000, 26.000, 32.000 ve 35.000 liraya çıkıyor.