İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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FABRİKADA PATLAMA MEYDANA GELDİ



Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.

HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda şiddetli patlama

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Patlama sonrası ekipler yangına müdahale etti (Foto: DHA)

Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

"TOPLU ZEHİRLENMELER SEBEP OLMAZ"



Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliğ Uzmanı Halil Latif İşcan, patlamanın toplu zehirlenmelere sebep olacak bir patlama olmadığını bildirdi. İşcan A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Tozlar etrafa yayılacak. Ağır metal yükü veya çevre felaketine sebep olacak bir yapıda olacağını düşünmüyorum. Bulutun taşıdığı miktarda toz taşınacak. Bu tesisin içerisinde bu tozlar hep var. Solunum açısından risk taşır astım hastası olanlar. Zehirlenme vakalarının yaşanacağını söyleyemeyiz, tamamen toz kaynaklı rahatsızlıklar olur." dedi.

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