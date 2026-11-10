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Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı! Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında saygı, minnet ve özlemle anılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde cennet vatanı ihya etmek için tüm imkanları harekete geçirdiklerini ifade etti.

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Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı! Başkan Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı, minnet ve özlemle anılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Video Oynatma İkonu Anıtkabir'de 10 Kasım töreni



Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Başkan Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 88 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bölgemizin ve dünyanın krizlerle boğuştuğu bu zorlu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'ni 86 milyon ferdiyle daha müreffeh bir geleceğe taşımak için tüm imkanlarımızı harekete geçirmiş durumdayız.

Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

20 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle Ankara'ya getirilen cenazesi garda top arabasına konularak, oluşturulan kortej eşliğinde TBMM'ye götürülürken görülüyor. (Foto: AA)20 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle Ankara'ya getirilen cenazesi garda top arabasına konularak, oluşturulan kortej eşliğinde TBMM'ye götürülürken görülüyor. (Foto: AA)

57 YILLIK VATAN MÜCADELESİ

Yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.

Atatürk'ün vefatı sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

Atatürk'ün cenazesi, 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli sırasında müzeden çıkarılırken görülüyor. (Foto: AA)Atatürk'ün cenazesi, 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli sırasında müzeden çıkarılırken görülüyor. (Foto: AA)

ATATÜRK'ÜN NAAŞI 10 KASIM 1953'TE ANITKABİR'E NAKLEDİLDİ

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

21 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi Etnografya Müzesi'ne nakledilirken kortej Talat Paşa Bulvarı'ndan geçiyor. (Foto: AA)21 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi Etnografya Müzesi'ne nakledilirken kortej Talat Paşa Bulvarı'ndan geçiyor. (Foto: AA)

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı. Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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