Dünya devindeki kriz Galatasaray'a yaradı! Transfer kapıda

NAPOLI'DEN OCAK AYI KARARI İDDİASI Napoli'de yaşanan gelişmelerin ardından Noa Lang'ın geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. İtalyan basınında, 27 yaşındaki futbolcuyla taraftarlar arasındaki ilişkinin ciddi biçimde zarar gördüğü ve kulübün ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi. Napoli'nin, sezonun ikinci yarısında kadrosunda değişikliğe gitmesi halinde Lang'ın ayrılabilecek isimler arasında bulunduğu öne sürüldü. Hollandalı futbolcunun geleceğinde teknik heyetin değerlendirmesi ve transfer döneminde gelecek tekliflerin belirleyici olabileceği ifade edildi.

GALATASARAY YENİDEN DEVREDE Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin belirsizlik, Galatasaray'ın transfer gündemini de hareketlendirdi. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Hollandalı kanat oyuncusuyla yeniden ilgilendiği iddia edildi. Galatasaray'ın Napoli yönetimiyle temas kurduğu ve oyuncu için teklif sunduğu da transfer haberlerinde yer aldı. Ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlandığına veya transferin tamamlandığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO Noa Lang'ın olası transferinde bonservis bedeline ilişkin önemli bir rakam da gündeme geldi. Napoli'nin Hollandalı futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasındaki tekliflere sıcak bakabileceği öne sürüldü. İtalyan temsilcisi, Noa Lang'ı 2025 yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı. Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinin, ocak ayında yapılacak görüşmelere bağlı olabileceği belirtildi.

AJAX, ATALANTA VE GENOA DA PEŞİNDE Noa Lang'la ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı ifade edildi. Hollandalı futbolcunun eski takımlarından Ajax'ın yanı sıra İtalya Serie A ekipleri Atalanta ve Genoa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği iddia edildi. Bu kulüplerin ocak ayında transfer için harekete geçebileceği ve Napoli'nin gelecek tekliflere göre karar verebileceği belirtildi.