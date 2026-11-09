Dünya devindeki kriz Galatasaray'a yaradı! Transfer kapıda
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Napoli taraftarlarıyla yaşadığı gerilim nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtilen Hollandalı futbolcuya sarı-kırmızılıların yeniden ilgi gösterdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 15-20 milyon euro arasındaki teklifleri değerlendirebileceği iddia edildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyen Noa Lang'ın, Napoli'de yaşadığı gelişmelerin ardından ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.
İtalyan ekibinin taraftarlarıyla arasındaki gerilim giderek büyüyen Hollandalı futbolcunun geleceğini değerlendirmeye başladığı ifade edildi. Galatasaray'ın ise yeniden kadrosuna katmak istediği Lang'ın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.
NAPOLI'DE NOA LANG KRİZİ
Noa Lang ile Napoli taraftarları arasındaki gerilim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından başladı.
Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından deplasmana gelen Napoli taraftarlarını selamlamadan soyunma odasına yöneldi.
Lang'ın bu hareketi, İtalyan ekibinin taraftarları arasında tepkiye neden oldu. Yaşanan olayın ardından futbolcuya yönelik eleştiriler artarken gerilim, Lazio karşılaşmasında yeniden gündeme geldi.
LAZIO MAÇINDA TARAFTARLARA TEPKİ
Napoli'nin Lazio ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Noa Lang, saha içindeki performansının yanı sıra tribünlerle yaşadığı gerginlikle de dikkat çekti.
Rakip savunmaya karşı etkili bir oyun sergileyen Hollandalı futbolcu, Alfonso Pedraza'nın kendi kalesine attığı golün öncesinde ortayı yapan isim oldu.
Napoli'nin beraberlik golünün ardından Lang, Curva A tribünlerine dönerek ellerini kulaklarına götürdü.
Bu hareketin ardından tribünlerden yükselen ıslıklar, futbolcu ile taraftarlar arasındaki gerginliği artırdı.
Lang, karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte yoğun tepkiler arasında sahayı terk etti.
NAPOLI'DEN OCAK AYI KARARI İDDİASI
Napoli'de yaşanan gelişmelerin ardından Noa Lang'ın geleceği de transfer gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi.
İtalyan basınında, 27 yaşındaki futbolcuyla taraftarlar arasındaki ilişkinin ciddi biçimde zarar gördüğü ve kulübün ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebileceği belirtildi.
Napoli'nin, sezonun ikinci yarısında kadrosunda değişikliğe gitmesi halinde Lang'ın ayrılabilecek isimler arasında bulunduğu öne sürüldü.
Hollandalı futbolcunun geleceğinde teknik heyetin değerlendirmesi ve transfer döneminde gelecek tekliflerin belirleyici olabileceği ifade edildi.
GALATASARAY YENİDEN DEVREDE
Noa Lang'ın Napoli'deki geleceğine ilişkin belirsizlik, Galatasaray'ın transfer gündemini de hareketlendirdi.
Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Hollandalı kanat oyuncusuyla yeniden ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray'ın Napoli yönetimiyle temas kurduğu ve oyuncu için teklif sunduğu da transfer haberlerinde yer aldı.
Ancak iki kulüp arasında anlaşma sağlandığına veya transferin tamamlandığına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ 15-20 MİLYON EURO
Noa Lang'ın olası transferinde bonservis bedeline ilişkin önemli bir rakam da gündeme geldi.
Napoli'nin Hollandalı futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasındaki tekliflere sıcak bakabileceği öne sürüldü.
İtalyan temsilcisi, Noa Lang'ı 2025 yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun geleceğinin, ocak ayında yapılacak görüşmelere bağlı olabileceği belirtildi.
AJAX, ATALANTA VE GENOA DA PEŞİNDE
Noa Lang'la ilgilenen tek kulübün Galatasaray olmadığı ifade edildi.
Hollandalı futbolcunun eski takımlarından Ajax'ın yanı sıra İtalya Serie A ekipleri Atalanta ve Genoa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği iddia edildi.
Bu kulüplerin ocak ayında transfer için harekete geçebileceği ve Napoli'nin gelecek tekliflere göre karar verebileceği belirtildi.
GALATASARAY'DA KİRALIK FORMA GİYMİŞTİ
Galatasaray, Noa Lang'ı 23 Ocak 2026'da Napoli'den sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Hollandalı futbolcunun transferinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunduğunu açıklamıştı.
Anlaşmaya göre Galatasaray, Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli öderken Lang'a sezonun kalan bölümü için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret vermeyi kabul etmişti.
Sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray'dan ayrılan Noa Lang, yeniden Napoli'ye dönmüştü.
OCAK AYINDA YENİDEN GALATASARAY'A MI?
Napoli'de taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından Noa Lang'ın ocak ayında yeniden Galatasaray'a transfer olabileceği iddiası güç kazandı.
Sarı-kırmızılıların kanat rotasyonunu güçlendirmek için Hollandalı futbolcuyu seçenekleri arasında değerlendirdiği belirtilirken Napoli'nin bonservis beklentisi ve diğer kulüplerin ilgisi transferin önemli unsurları olarak gösteriliyor.
Lang'ın Galatasaray'a ikinci kez transfer olup olmayacağı, ara transfer döneminde yapılabilecek görüşmelerin sonucuna göre belirlenecek.