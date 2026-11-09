YENİ PARTİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin Yeni Parti cephesinden de açıklama geldi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçeceğine ilişkin kendilerinin de duyum aldığını belirtti.

Emre, yaptığı açıklamada Yüceer'in daha önceki görüşmelerde kendisine yönelik bir siyasi plan bulunduğunu dile getirdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme konusunda bir duyum bizde de var. Görüşmelerde 'Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanını, büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar. Tüm plan bu' diyordu. Şimdi bu planı anlatırken kendisi geçecek muhtemelen."