Yeni Parti'den Candan Yüceer çıkışı: Yeni adresi AK Parti mi? "Muhtemelen geçecek"
Yeni Parti'de Tekirdağ çatlağı devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, hasta yatağındayken arkasından siyasi hesaplar yapıldığını belirterek istifa etti. Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk'ten dikkat çeken mesajlar geldi. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise geçiş iddiasına ilişkin duyum aldıklarını açıkladı.
Muhalefet cephesinde krizler bitmek bilmiyor.
Son olarak Yeni Parti'den kaçan isimlere bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tedavi gördüğü hasta yatağında dahi kendisine karşı operasyon yürütüldüğünü belirterek partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"MESELE DEĞİL, KOLTUK VE İKBAL KAVGASI"
İstifa kararını kamuoyuyla paylaşan Yüceer, partisi içindeki makam ve koltuk hesaplarına sert tepki gösterdi. Siyaseti koltuk için yapmadığını vurgulayan Yüceer, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:
"Üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda. Son olarak benim hasta yatağında olduğum bir dönemde il kongresinde gündemin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya dönüştürülmesini ve şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum."
Kentin kaybedecek bir günü olmadığını, altyapı, yol ve su gibi acil hizmetlerin beklediğini belirten Yüceer, enerjisini kısır siyasi hesaplaşmalara değil, Tekirdağ'ın geleceğine harcayacağını ifade etti.
YÜCEER AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?
Yüceer'in istifasının ardından siyasi kulislerde AK Parti'ye geçeceği iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk, yerel yönetimlerin vizyon ve koordinasyon gerektirdiğine dikkat çekti:
"Geçer mi, geçmez mi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim; belediyecilik gerçekten zor bir iştir. Öyle dışarıdan masal okumayla olmuyor. Deneyim ister, irade ister, vizyon ister. Bir de tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğini ister. Büyük projeleri hayata geçirebilmeniz için tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisinde olmanız lazım."
YENİ PARTİ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Yüceer'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin Yeni Parti cephesinden de açıklama geldi.
Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yüceer'in AK Parti'ye geçeceğine ilişkin kendilerinin de duyum aldığını belirtti.
Emre, yaptığı açıklamada Yüceer'in daha önceki görüşmelerde kendisine yönelik bir siyasi plan bulunduğunu dile getirdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme konusunda bir duyum bizde de var. Görüşmelerde 'Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanını, büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar. Tüm plan bu' diyordu. Şimdi bu planı anlatırken kendisi geçecek muhtemelen."